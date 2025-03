74 firmada tek tırnaklı eti çıktı

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesine yönelik gıda işletmelerine geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 400 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren üretim ve satış yerlerine yapılan 51 bin 174 denetimde, bin 236 işletmede uygunsuzluk tespit edildi. Binin üzerindeki bu uygunsuzluklarda insan sağlığını tehlikeye atan 65 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca tek tırnaklı eti (at, eşek, domuz ve zebra) içerdiği tespit edilen 74 işletmenin ürünlerinin tamamının mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edildi.