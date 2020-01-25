Ekonomi A grubuna 156 müteahhit girdi
EMLAK

A grubuna 156 müteahhit girdi

Haziran 2019'da yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği” start aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 21 bin müteahhidi yeterliliklerine göre gruplandırdı. Müteahhitlerin 156'sı A grubu, 52'si B grubu yetki belgesi aldı.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Haziran 2019'dan bugüne özel sektörde yapım işlerini yüklenecek 20 bin 853 yapı müteahhidini sınıflandırdı. 9 gruba göre sınıflandırılan yaklaşık 21 bin müteahhidin 156’sı A grubu, 52’si B grubu, 73’ü C grubu, 109’u D grubu, 336’sı E grubu, 1337’si F grubu, 850’si G grubu,17 bin 486'sı ise H grubunda yer aldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun, “1 Ocak 2012'den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası almasının zorunlu olduğu" şeklindeki hükmü uyarınca, 2012'den itibaren inşaat sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi 464 bin 803 yapı müteahhidine yetki belgesi numarası verildi.

Herkes her işi yapamayacak

Mart 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve Haziran 2019'da yürürlüğe giren "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda da mevzuat, "yetki belgesi numarasının müteahhitlerin sınıflandırılması suretiyle düzenleneceği, inşaat ve tesisat dahil yapım işlerinin müteahhitliğinin ancak uygun sınıfta yetki belgesi alınarak üstlenilebileceği" şeklinde düzenlendi.

Özel sektörde konut yapımı işlerini yüklenecek gerçek ve tüzel kişilerin belirli hususlardaki yeterlilik durumlarının değerlendirilmesinde esas teşkil edecek kriterlerin benimsendiği bir yeterlilik sistemi kurulmasına da karar verildi.

Maddi durum önemli

Özel sektör yapım işlerini yüklenecek müteahhitlerde belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklere sahip olması koşulu aranacak. Yönetmelikler uyarınca da yetki belgesi numaraları, müteahhidin yeterliklerine göre harflendirilecek.

KRİTERLER AĞIR DEĞİL

  • A grubu, iş deneyim tutarı, yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü ise en az 8 olan müteahhitleri kapsıyor. Diğer gruplar ise şu şekilde tanımlanıyor:
  • "B grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5'ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.
  • C grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.
  • D grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3'ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
  • E grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3'ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
  • F grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10'unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
  • G grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100'ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
  • H grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz. Bu kişiler, deneyim sahibi olduklarında grubu yükseltilebilecek.
  • Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz."

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