Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'de üretici enflasyonu belli oldu

16:4714/04/2026, الثلاثاء
AA
Sonraki haber
Mart verisi sonrası gözler Fed’e çevrildi.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,1 arttığı yönündeydi. ÜFE şubatta da aylık bazda yüzde 0,5 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise martta yüzde 4 oldu.

Böylece ÜFE, yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Piyasa beklentisi, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 4,6 olduğu yönündeydi. ÜFE şubatta yıllık bazda yüzde 3,4 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise martta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı.

Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 4,2 olması bekleniyordu. Çekirdek ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,8 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.



#ABD
#Enflasyon
#ÜFE
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
