ABD'li enerji uzmanı: "Türkiye kendi ülkesinde ve potansiyel olarak dünya çapında nükleer enerji kullanımında lider olabilir"

Friedman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nin ikinci gününde "SMR Devrimi için ABD Liderliği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

ABD'de küçük modüler reaktör (SMR) alanında lisanslı beş şirket bulunduğunu ve bu şirketlerin bazılarının nükleer ya da geleneksel enerji alanında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Friedman, "Bu tablo bize nükleer alanda özel sektörün güçlü katılımını gösteriyor." dedi.





Friedman, Türkiye'deki temasları kapsamında beş büyük şirket ve birkaç sanayi derneğiyle görüştüğünü aktararak, "Bu görüşmelerden edindiğim izlenim, Türk özel sektörünün bugün nükleer alanda öncü olmak istediği yönünde. Bu rolü oynayacaklarına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Net ve öngörülebilir kuralların yatırımlar için kritik olduğunu vurgulayan Friedman, "Nükleer enerjiye yatırım yapmak, güvenli, istikrarlı ve güvenilir şebekelere yatırım yapmak anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Friedman, SMR projelerinin şebekeye nasıl ve ne zaman bağlanacağına ilişkin net kuralların, yatırım iştahını artırabileceğini dile getirerek, "Nükleer enerjinin istikrarını ve güvenilirliğini yansıtan bir elektrik fiyatlandırma politikası da Türkiye'de daha güçlü bir nükleer sektörün inşasına katkı sağlayabilir." şeklinde konuştu.





Türkiye ve Bulgaristan arasında nükleer enerji alanında iyi niyet anlaşması imzalandı

ABD ve Türkiye'nin nükleer sektörlerini geliştirirken en iyi uygulamaları paylaşmaları için büyük bir fırsat bulunduğunu belirten Friedman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye liderlik mi yapacak yoksa takip mi edecek? Bence bugün çoğu koşul mevcut ve sektörden gördüklerimiz, Türkiye'nin iyi hükümet politikaları ve iyi bir işbirliği ile liderlik edebileceğine olan inancımı gerçekten pekiştiriyor. Temel unsurlar artık büyük ölçüde yerine getirilmiş. Bazı net politika kararları alınarak ve en iyi ortaklarla, yani bence ABD ve ABD şirketleriyle işbirliği yapılarak, Türkiye kendi ülkesinde ve potansiyel olarak dünya çapında nükleer enerji kullanımında lider olabilir."

Öte yandan, zirve kapsamında, Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Bulgar Atom Forumu (BULATOM) yetkilileri arasında nükleer enerji alanında iyi niyet anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşma, Türkiye ve Bulgaristan arasında nükleer enerjide yeni ortaklıklar ve bölgesel enerji işbirlikleri için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.











