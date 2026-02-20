Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
ABD'nin ticari ham petrol stokları 9 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları 9 milyon varil azaldı

08:3620/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artışla 415 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artışla 415 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 9 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 9 milyon varil azalışla 419 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artışla 415 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 200 bin varil azalışla 255 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7-13 Şubat haftasında 22 bin varil artarak 13 milyon 735 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 281 bin varil azalışla 6 milyon 524 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 851 bin varil artışla 4 milyon 590 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

#ABD
#EIA
#Petrol
#ABD Enerji Enformasyon İdaresi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 20 ŞUBAT 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi