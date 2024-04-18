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Ekonomi

Afrika ile ticarette yeni anlaşma

Afrika’daki varlığını hızla pekiştiren Türkiye, kıtada ticari bağlarını güçlendirecek yeni bir atılıma hazırlanıyor.

Canberk Doğan
04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:31 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Doğu Afrika Topluluğu ile serbest ticaret anlaşması gündemde. Buna ilişkin görüşmelerin topluluğun kurucu ülkeleri arasında bulunan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan’ın bugün Ankara’da yapacağı ziyareti ile başlaması öngörülüyor. Bölge ülkeleriyle ticarete olumlu yansıyacak olan ve Tanzanya’nın da kurucuları arasında olduğu Doğu Afrika Topluluğu’nun Türkiye’yle Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerini başlatmak ve en kısa sürede tamamlaması görüşmenin ana gündem maddelerinden olacak. Ziyarette Tanzanya ile Türkiye arasında yaklaşık 8 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Tanzanya, Türkiye’nin savunma sanayii ürünlerine de ilgi duyuyor.



#Afrika
#Ticaret
#Ekonomi
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