Ekonomi Afrikada tercih Made in Türkiye Türk ürünleri Afrikada yoğun talep görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Afrika’da tercih Made in Türkiye: Türk ürünleri Afrika’da yoğun talep görüyor

Türk ürünleri Afrika’da yoğun talep görüyor. Afrika açılımıyla Türk iş dünyasıyla yakın temas kuran kıtada binlerce ürün çeşidinin tedarikiyle 26 milyar dolarlık ticarete ulaşıldı. Afrikalılar giyimden gıdaya, inşaat malzemesinden çelik kapıya kadar birçok alışverişini Türkiye’den yapmaya başladı.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Afrika’da tercih Made in Türkiye: Türk ürünleri Afrika’da yoğun talep görüyor
Altıncısı düzenlenen Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu’na Afrika’dan bine yakın iş insanı katıldı.

Hükümetin Afrika açılımı ile 26 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacmi kıtada Türk ürünlerine ilgiye dönüştü. Bunun son örneği başkentte yaşandı. Altıncısı düzenlenen Dünya Sektörler Arası İş Birliği Forumu’na Afrika’dan bine yakın iş insanı katıldı.

İNŞAAT MALZEMESİNİ TÜRKİYE’DEN ALIYORLAR

  • Yeni Şafak’a konuşan Afrikalı iş insanları Türk ürünlerinin kalitesinin üst düzeyde olduğuna dikkat çekti. Benin Ulusal İşverenler Birliği Başkanı Eustache Kotingan da bunlardan biri. Birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Kotingan, “Şu anda Benin’de yüksek katlı bir yapı yapmak için projelerimizi çizdirdik. İnşaat malzemeleri satın almak için geldiğimiz Türkiye’de birçok iş insanıyla farklı ticaretler de yaptık. Hem inşaatımız için gerekli tüm malzemeleri Türkiye’den aldık hem de binlerce yeni ürünü ülkemiz insanları ile buluşturmuş olduk” dedi.

İLK ALIMLAR TEST AMAÇLI

Senegalli iş insanı Bakari Fadiga da ülkelerindeki sıcak havalar nedeniyle en çok soğutma ve havalandırma sistemlerine ilgi gösterdiklerini belirtti. Fadiga, “Ülkemize Türkiye’den binlerce ürünü götürmek niyetindeyiz. Götürdüğümüz ürünleri test amaçlı olarak götürüyoruz. Büyük siparişlere henüz geçilmedi. Giyimden gıdaya kadar birçok ürünü ülkemize götürüp halkımıza satacağız. Beğenilen ürünlerin büyük siparişlerini verip raflarımızda yer almalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

TÜRKLER DE MEMNUN

  • Afrika ülkeleri ile iş yapan Türkler de kıtanın potansiyelini anlattı. Afrika’ya metal ihracatı yapan Atıf Ceritbinmez bu pazarda büyük bir gelecek gördüklerini söyledi. Ceritbinmez, “Bakir bir coğrafya. Birçok fırsatın önümüzdeki senelerde karşımıza çıkabileceğine inandığımız için bu pazarın içerisinde bulunmak istedik. Şu an Afrika’nın 12 ülkesine ortalama 20 ile 25 müşteriye hizmet sunmaktayız. Afrika’ya ihracatımız yeni başlamasına rağmen şu an yıllık 6-7 milyon dolar civarında. Şirketimizin hedefi 2023 yılı itibari ile Afrika’yla dış ticareti 30 milyon dolara çıkartmak” dedi.

PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Afrika’ya çelik kapı satan bir şirketin temsilcisi olan Metin Çavuşoğlu da günden güne büyüyen bir Afrika pazarı olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, “Özellikle pandemi sürecinde çok büyük bir ilerleme kaydettik. Pandemide Çin’deki krizi fırsata çevirmeyi başardık. Türkiye’de üretime devam ederek, kısa çalışma günleri de olsa kararlılıkla çalışarak ihracatımızı arttırdık. Afrika pazarında 8 milyon dolarlık pazar payımız var. Her gün en az bir konteynır çelik kapı ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Savunmada Afrika'ya rekor ihracat: Yüzde 608 artış gösterdi
FOTOĞRAF 20
Title
Son yıllarda hayata geçirilen 750’yi aşkın proje sayesinde 2021’de 10 milyar dolar ciro ve 3 milyar 224 milyon dolarlık rekor ihracata ulaşan savunma sanayiinde, 2022 yılı için ihracat hedefi 4 milyar dolar olarak belirlendi.
Title
Salgın şartlarının getirdiği kısıtlamaların ortadan kalkması ve 2021’deki fuar faaliyetlerinin de olumlu etkileriyle ihracatta rekor kırmaya devam eden sektörde, özellikle havacılıkta yaşanan toparlanmayla beraber ihracat rakamlarının çok daha artması bekleniyor.
Title
Sektörde 2022’nin ilk 2 ayındaki ihracat artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,6’ya ulaştı.
Title
Böylece 2 aylık ihracat 633 milyon 998 bin dolara yükseldi. Küresel gelişmeler ve fuarlarla ihracat pazarlarını yeniden şekillendiren sektör; Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali, Nijerya dahil olmak üzere 25’ten fazla Afrika ülkesi ile imzalanmış Savunma Sanayii İş Birliği (SSİ) anlaşmaları üzerinden ilişkilerini de derinleştirmeye devam ediyor.
Title
Afrika ülkeleri ihracatta 2021’in ilk 11 ayına kadar en büyük 5’inci pazar konumundayken, 2022’nin ilk 2 ayı itibarıyla 141 milyon dolarlık ihracat yapılan Kuzey Amerika’dan sonra 2’nci sıraya yükseldi.
Title
Diğer taraftan küresel gelişmelerin yanı sıra fuarlar da savunmada ihracatın önünü açıyor.
Title
Dünya'da yer alan habere göre; Afrika ülkelerine ihracatını söz konusu dönemde yüzde 608 artırarak 138,6 milyon dolara taşıyan sektör, 21-25 Eylül’de Güney Afrika’daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı’na katılarak çevre ülkelerdeki ihracat ağını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Title
Geçen yıl ve bu yılki fuarlarda Afrikalı şirketlerin ilgisinin çok büyük olması, ihracattaki bu artış beklentisini de beraberinde getiriyor.
Title
Afrika’da ilk 2 ayda ihracat artışıyla dikkat çeken ülkelerin başında ise Burkina Faso geliyor. Geçen yıl ilk 2 ayda 386 bin dolarlık ihracat yapılan ülkeye bu yıl aynı dönemde 83,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Title
Kuzey Amerika ülkelerine yapılan savunma ve havacılık ihracatı ise 2019 yılında olduğu gibi zirvede yer alırken 2022’nin ilk 2 ayında yüzde 19 düşüşle 141,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Title
Kuzey Amerika’nın yanı sıra 5-10 Nisan döneminde de Güney Amerika bölgesinin en büyük savunma ve güvenlik fuarı FIDAE 2022 için Şili’yi ziyaret edecek olan Türk şirketleri, Şili başta olmak üzere Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Peru gibi bölge ülkelerine yönelik de iş birliği ve pazarlama fırsatlarını değerlendirmeye çalışacak.
Title
İhracatta, Bağımsız Devlet Topluluğu ülkeleri ise Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle 4’üncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Title
Sektör başta Ukrayna’daki artışla birlikte bölgeye olan ihracatını yüzde 56,9 artırarak ilk 2 ayda 101,4 milyon dolara çıkardı.
Title
Ukrayna’ya ihracat ilk 2 ayda önceki yılın aynı dönemine göre 970 bin dolardan 58,3 milyon dolara çıktı.
Title
İhracat kalemindeki rekor artışın sebebi ise Baykar’ın ürettiği Bayraktar TB-2 insansız hava araçları oldu.
Title
Rusya’ya ihracat aynı tarihte yüzde 107 artarak 2,7 milyon dolara yükseldi.
Title
Dünyanın en yüksek savunma sanayi ürünü alan ülkelerin olduğu Körfez bölgesi, rotasını son yıllarda Türkiye’ye çevirmesine rağmen Ortadoğu pazarı ilk 2 ayda düşüş yaşayan pazarlar arasında yerini aldı.
Title
2019 yılında 2’nci en büyük pazar olarak öne çıkan Ortadoğu ülkeleri, 2022’nin ilk 2 ayı itibarıyla 5’inciliğe geriledi.
Title
Ortadoğu’ya ihracat yüzde 3,4 düşerek 54,5 milyon dolara geriledi.
Title
Bu dönemde, Türkiye’nin ihracatının 1 milyon dolardan 26,8 milyon dolara çıktığı Pakistan ve 198 bin dolardan 22,9 milyon dolara yükseldiği Tunus pazarları dikkat çekti.
Savunmada Afrika'ya rekor ihracat: Yüzde 608 artış gösterdi
Türk savunma sanayi Nijer, Ruanda, Senegal, Kongo, Mali, Nijerya dahil olmak üzere 25'ten fazla Afrika ülkesi ile imzalanmış Savunma Sanayii İş Birliği (SSİ) anlaşmaları üzerinden ilişkilerini derinleştirmeye devam ederken ihracatta rekorların kapısını da aralıyor. 2022'nin ilk 2 ayında Afrika ülkelerine ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 608 artırarak 138,6 milyon dolarla rekor kırdı.

Türkiye-Afrika Zirvesi’nde ortak vizyon
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Türkiye-Afrika Zirvesi’nde ortak vizyon
Lider Trabzon Rizede takıldı

Lider Trabzon Rize'de takıldı

Trabzonspor, Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Kutlamalar bir hafta uzayacak

'Kutlamalar bir hafta uzayacak'

Abdullah Avcı kaybettikleri maç sonrasında konuştu.
İşgal saldırılarında 24üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor

Enes Ünal'dan anlamlı gol

Enes Ünal'dan anlamlı gol

​Milli Takım'a seçildiği gün attı, büyük sevinç yaşadı.

Emre Mor şov yaptı

Emre Mor şov yaptı

Hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu.

Kadroda <br>yeni isimler var

Kadroda
yeni isimler var

A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

Uzmanlar açıkladı: Kovid-19 beyinde kalıcı etki bırakıyor mu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.