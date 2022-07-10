Akaryakıt fiyatlarını küresel piyasa belirliyor

UĞUR DUYAN

Akaryakıt fiyatlarında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan dalgalanma, kurdaki hareketliğin de etkisiyle devam ediyor. Ancak Türkiye’de gümrüksüz akaryakıt fiyatları 2005 yılından beri 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun yürürlüğe girmesiyle en yakın erişilebilir piyasa olan CIF MED’de belirleniyor. Bu piyasada fiyatlar, benzin ve motorin ürünleri ile brent tipi ham petrol için yayımlanan fiyatlar takip edilerek rafineriler tarafından belli bir yöntemle oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gelir payı eklendikten sonra KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor.

TÜPRAŞ İŞLEDİKTEN SONRA VERGİLENDİRME YAPILIYOR

Türkiye’deki en büyük petrol rafineri kuruluşu olan TÜPRAŞ, ham petrolü alıp işledikten sonra benzin, motorin ve diğer akaryakıt fiyatlarını, dünya akaryakıt fiyatlarına bakıp ve özellikle de İtalyan-Akdeniz piyasasında akaryakıt fiyatlarını baz alarak şekillendiriyor. TÜPRAŞ, günlük olarak belirlenen fiyatın üzerine 2,2 TL’lik ÖTV, sonra da ortaya çıkan tutara yüzde 18 KDV ekliyor. EPDK payı, dağıtıcı firma ve bayi kârı ekleniyor. Buna göre, akaryakıtın rafineri maliyetine eklenen kâr ve vergilerle ortaya çıkan nihai fiyatın içinde devletin yüzde 30 dolayında bir vergilendirme payı var. Rafineri ürünler dışında ithal edilen akaryakıt ürünleri bu fiyatlara doğru orantılı değişim gösteriyor.

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Levent Aydın

TL/TON PARİTESİ DE DİKKATE ALINIYOR

Türkiye’de akaryakıt fiyatlamasında belirleyici etkenin küresel piyasalar olduğunu söyleyen Enerji Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Aydın, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış eğiliminde en önemli etken, İtalyan-Akdeniz piyasası dediğimiz CIF MED’de günlük yayınlanan akaryakıt fiyatlarıdır” dedi. Aydın, “Türkiye’de bu piyasalarda dolar/ton olarak belirlenen fiyatlar, yurtiçinde Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilmiş olan tutarı dikkate alınıyor” dedi.

YASA GEREĞİ AKDENİZ PİYASASI BAZ ALINMALI

Dünyada çeşitli ham petrol ve petrol ürünlerinin alınıp satıldığı referans piyasaların olduğunu belirten Prof. Dr. Levent Aydın, Türkiye’nin akaryakıt ürünlerinde yasa gereği en yakın erişilebilir konumdaki Akdeniz piyasasını izlemek zorunda olduğu bilgisini verdi. Petrol endüstrisinde ham petrol ile akaryakıt ürünlerinin piyasalarının farklılık gösterebildiğini belirten Levent Aydın, “Ham petrol fiyatları düştüğünde akaryakıt fiyatlarına zamanında ve doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığını izleyebilmek için CIF MED’de yayınlanan fiyatlarla istasyonlarda uygulanan fiyatları karşılaştırmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 10 Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla yüzde 2,71 azalarak 99,98 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatının 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düşmesi dikkati çekti.<br><br> Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu. Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.<br><br> Merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırırken, resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.<br><br> Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için de indirim beklentisi oluştu.<br> Brent petrolün varil fiyatının 104 dolar seviyesinde olduğu Mayıs ayının ilk haftasında benzinin litre fiyatı 20 lira 35 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 22 lira 04 kuruştan satılıyordu.<br> Bugün itibariyle ise benzinin litre fiyatı ortalamada 25 lira 17 kuruş, motorin 26 lira 65 kuruştan satılıyor.<br> Her iki tablo karşılaştırıldığında ise ortaya benzinde neredeyse 5 lira, motorinde ise 4 liraya yakın bir fiyat farkı çıkıyor. Bu da petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası indirim beklentisini güçlendiriyor.<br> Benzin fiyatlarına 2 gece üst üste indirim yapılırken 2 Temmuz günü benzine 2 lira 13 kuruş ve LPG'ye ise 1 lira 75 kuruş indirim uygulanmıştı.<br> 28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.<br> Brent petrolde düşüş sürüyor: 73 gün sonra 100 doların altında Petrol fiyatları, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona ilişkin endişelerle düşüş göstermeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında 135 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrolün varil fiyatı, 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düştü. Bu düşüş sonrası benzin ve motorine de indirim gelmesi bekleniyor.

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