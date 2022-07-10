Ekonomi Akaryakıt fiyatlarını küresel piyasa belirliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıt fiyatlarını küresel piyasa belirliyor

Sosyal medya ortamında yapılan spekülatif paylaşımlardaki iddiaların aksine Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde küresel piyasalar etkili oluyor. Enerji Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Aydın, dünyada çeşitli referans fiyatlamalar olduğunu belirtirken, Türkiye’nin yasa gereği en yakın konumdaki Akdeniz piyasasını izlemek zorunda olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatlarını küresel piyasa belirliyor
Ekonomi

UĞUR DUYAN

Akaryakıt fiyatlarında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan dalgalanma, kurdaki hareketliğin de etkisiyle devam ediyor. Ancak Türkiye’de gümrüksüz akaryakıt fiyatları 2005 yılından beri 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun yürürlüğe girmesiyle en yakın erişilebilir piyasa olan CIF MED’de belirleniyor. Bu piyasada fiyatlar, benzin ve motorin ürünleri ile brent tipi ham petrol için yayımlanan fiyatlar takip edilerek rafineriler tarafından belli bir yöntemle oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gelir payı eklendikten sonra KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor.

TÜPRAŞ İŞLEDİKTEN SONRA VERGİLENDİRME YAPILIYOR

Türkiye’deki en büyük petrol rafineri kuruluşu olan TÜPRAŞ, ham petrolü alıp işledikten sonra benzin, motorin ve diğer akaryakıt fiyatlarını, dünya akaryakıt fiyatlarına bakıp ve özellikle de İtalyan-Akdeniz piyasasında akaryakıt fiyatlarını baz alarak şekillendiriyor. TÜPRAŞ, günlük olarak belirlenen fiyatın üzerine 2,2 TL’lik ÖTV, sonra da ortaya çıkan tutara yüzde 18 KDV ekliyor. EPDK payı, dağıtıcı firma ve bayi kârı ekleniyor. Buna göre, akaryakıtın rafineri maliyetine eklenen kâr ve vergilerle ortaya çıkan nihai fiyatın içinde devletin yüzde 30 dolayında bir vergilendirme payı var. Rafineri ürünler dışında ithal edilen akaryakıt ürünleri bu fiyatlara doğru orantılı değişim gösteriyor.

Levent Aydın
Levent Aydın

TL/TON PARİTESİ DE DİKKATE ALINIYOR

Türkiye’de akaryakıt fiyatlamasında belirleyici etkenin küresel piyasalar olduğunu söyleyen Enerji Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Aydın, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış eğiliminde en önemli etken, İtalyan-Akdeniz piyasası dediğimiz CIF MED’de günlük yayınlanan akaryakıt fiyatlarıdır” dedi. Aydın, “Türkiye’de bu piyasalarda dolar/ton olarak belirlenen fiyatlar, yurtiçinde Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilmiş olan tutarı dikkate alınıyor” dedi.

YASA GEREĞİ AKDENİZ PİYASASI BAZ ALINMALI

  • Dünyada çeşitli ham petrol ve petrol ürünlerinin alınıp satıldığı referans piyasaların olduğunu belirten Prof. Dr. Levent Aydın, Türkiye’nin akaryakıt ürünlerinde yasa gereği en yakın erişilebilir konumdaki Akdeniz piyasasını izlemek zorunda olduğu bilgisini verdi. Petrol endüstrisinde ham petrol ile akaryakıt ürünlerinin piyasalarının farklılık gösterebildiğini belirten Levent Aydın, “Ham petrol fiyatları düştüğünde akaryakıt fiyatlarına zamanında ve doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığını izleyebilmek için CIF MED’de yayınlanan fiyatlarla istasyonlarda uygulanan fiyatları karşılaştırmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Brent petrolde düşüş sürüyor: 73 gün sonra 100 doların altında
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Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla yüzde 2,71 azalarak 99,98 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatının 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düşmesi dikkati çekti.<br><br>
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Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu. Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.<br><br>
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Merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırırken, resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.<br><br>
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Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için de indirim beklentisi oluştu.<br>
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Brent petrolün varil fiyatının 104 dolar seviyesinde olduğu Mayıs ayının ilk haftasında benzinin litre fiyatı 20 lira 35 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 22 lira 04 kuruştan satılıyordu.<br>
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Bugün itibariyle ise benzinin litre fiyatı ortalamada 25 lira 17 kuruş, motorin 26 lira 65 kuruştan satılıyor.<br>
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Her iki tablo karşılaştırıldığında ise ortaya benzinde neredeyse 5 lira, motorinde ise 4 liraya yakın bir fiyat farkı çıkıyor. Bu da petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası indirim beklentisini güçlendiriyor.<br>
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Benzin fiyatlarına 2 gece üst üste indirim yapılırken 2 Temmuz günü benzine 2 lira 13 kuruş ve LPG'ye ise 1 lira 75 kuruş indirim uygulanmıştı.<br>
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28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.<br>
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Brent petrolde düşüş sürüyor: 73 gün sonra 100 doların altında
Petrol fiyatları, merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırmasının ardından ekonomilerde beklenen resesyona ilişkin endişelerle düşüş göstermeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında 135 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrolün varil fiyatı, 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düştü. Bu düşüş sonrası benzin ve motorine de indirim gelmesi bekleniyor.
S&P yetkilisi duyurdu: Petrol fiyatları 100 doların altına düşebilir
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S&P Global Platts Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch, petrol fiyatlarının seyri ile ilgili Bloomberg HT’ye konuştu.
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<br>Welch Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi hakkındaki soruya “Piyasa hala sıkı; çünkü Rus üretimine yaptırım uygulanıyor ve mevcut olan Rus gazının azalması durumu var. Buna karşın şu anda, küresel resesyon riski ve yüksek enflasyon riski gibi daha büyük endişeler var. Aslında petrol talebinin Çin’den kaybolacağı düşünülüyor. Petrol fiyatlarını aşağıya çeken unsurlar bunlar. ”şeklinde cevap verdi.
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Yaşanan durumun bir resesyon değil, bir resesyon endişesi olduğunun altını çizen Welch “Özellikle Fed resesyon ve yüksek enflasyon konusunda çok endişeli; buna karşın ikisi ile de aynı anda baş edebilecek bir konumda değil. Görünüşe göre yüksek enflasyonun daha büyük bir endişe olduğunu düşünüyor ve faizleri de bununla başa çıkabilmek için arttırıyor. Bu durum resesyon riskini daha da kötüleştiriyor” dedi.<br><br><br>
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Welch, “Dünyadaki herkes enerji fiyatlarının artmasıyla ilgili sorun yaşıyordur. Dolayısıyla resesyon korkusu gerçek. Petrol piyasasına etkisine gelecek olursak, petrol fiyatları biraz aşağıya inecektir. Çünkü resesyon olduğu zaman insanlar petrole daha az harcama yapar ve talepte azalma yaşanır. Buna karşın, Ukrayna ile Rusya durumu ortadan kalkmadı. Bir anda petrol fiyatları varil başına 50 veya 60 dolara düşecek diye konuşamayız. Konuştuğumuz şey petrol fiyatlarının potansiyel olarak 100 doların altına gelmesi. “ şeklinde konuştu.<br><br>
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BRENT PETROLÜN VARİLİ 110,44 DOLAR<br><br>Dün 111 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 110,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,83 dolardan alıcı buldu.<br><br>
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Fiyatlardaki kısmi yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.<br><br>ABD ve Avrupa Birliğinin Rusya'dan petrol ithalatına yönelik yaptırımları nedeniyle piyasalarda arz daralması endişeleri zemin kazanıyor. Rusya'nın petrol üretiminde ihtiyaç duyduğu teknoloji ithalatının da yaptırımlar kapsamında olması arz daralması endişelerini artırıyor.<br><br>ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuzda Suudi Arabistan'ı da kapsayacak bölge turu da piyasaların odağında yer alıyor.
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Bu kapsamda, Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustosta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor.<br><br>OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı. Grubun ağustos ayına ilişkin üretim artışını kararlaştıracağı toplantısı 30 Haziran'da yapılacak.
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Ancak uzmanlar, bazı üye ülkelerin yetersiz yatırımları ile Rusya'nın arz kayıpları nedeniyle grubun aylık üretim artışı hedefini tutturmakta zorlanacağını belirtiyor.<br><br>
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Öte yandan, küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler ve Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin henüz tamamen kalkmamış olması petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatların yükselişini baskılamaya devam ediyor.<br><br>
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ABD Başkanı Joe Biden ise ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerine de daha çok petrol rafine etmeleri çağrısında bulunmuştu.<br><br>
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Uzmanlar, Biden'ın bu hamlesinin her ne kadar tüketicilerin cebine katkıda bulunmayı amaçlasa da aynı zamanda talebi artırarak fiyatları yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.<br><br>
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Brent petrolde teknik olarak 110,63 ile 111,90 dolar aralığının direnç, 109,36 ile 108,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.<br><br>
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S&P yetkilisi duyurdu: Petrol fiyatları 100 doların altına düşebilir
S&P Global Platts Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch, resesyon olduğu zaman insanların petrole daha az harcama yapacağını ve talepte azalma yaşanacağını belirtti. Walch "Resesyon korkuları ile birlikte petrol fiyatlarının potansiyel olarak 100 doların altına gelmesi mümkün" ifadelerini kullandı.
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