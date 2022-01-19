Ekonomi Akbanktan kadın KOBİye 12 ay geri ödemesiz kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akbank'tan kadın KOBİ’ye 12 ay geri ödemesiz kredi

Türkiye’de KOBİ işletme sayısı 3,5 milyona ulaşırken Akbank, küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin bankacılık ihtiyaçlarına yönelik Akbank’la KOBİ Hareketi hizmeti başlattı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Akbanktan kadın KOBİ’ye 12 ay geri ödemesiz kredi
Bülent Oğuz

Türkiye’de KOBİ işletme sayısı 3,5 milyona ulaşırken Akbank, küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin bankacılık ihtiyaçlarına yönelik Akbank’la KOBİ Hareketi hizmeti başlattı. KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetlerin detaylarının açıklandığı çevrimiçi toplantıda konuşan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ bulunduğunu belirtti.

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Akbank’la KOBİ Hareketi kapsamında KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetleri Oğuz, şöyle açıkladı: “Akbank olarak, kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ’lerimizi desteklemek üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile harekete geçtik. Avrupa Birliği (AB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da desteklenen ‘Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı’ kapsamında 50 milyon dolar EBRD kaynağı ve yüzde 80 KGF teminat desteği ile sunduğumuz ‘Kadın KOBİ Paketi’ kapsamında teminat yaratmakta güçlük çeken kadın KOBİ’lerimize 12 aya kadar ödemesiz, uygun faiz oranlarıyla 12 milyon TL’ye kadar taksitli ticari kredi imkânı sunuyoruz. Ayrıca krediden faydalanan KOBİ’lerimiz 1 yıl boyunca para transferlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor."

Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum
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Mutfağında farklı lezzetleri keşfetmeye çalışan Emine Altındağ, demir tatlısı yapmak için gerekli malzemeyi temin etmesiyle başladığı mutfak malzemesi ve pasta kalıbı işine koyuldu. Sektöre 6 yıl önce giren Altındağ, anlaştığı bir ustayla imal ettiği kalıpların sosyal medyadan ilgi görmesiyle ilk dükkanını açtı.
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İşlerinin büyümesiyle talebe yetişemeyen girişimci Altındağ, KOSGEB desteğiyle yurt içi ve dışından talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor. <br><br> Ticaret hayatına dair hiç bilgisi olmadığını anlatan Altındağ, KOSGEB'in girişimci kadınlara verdiği destekle hayatının değiştiğini aktardı.
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Altndağ, başvuruların son gününde görevlinin de ilgisiyle hikayesinin başladığını anlatarak, \"Gördüğüm kursun ardından KOSGEB desteğiyle, vergi levhamla 10 metrekarelik ilk küçük şahıs firmamı açtım. Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım. 100, 200 derken kadınlarımız işlerini büyütebilirler.\" diye konuştu.
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\"Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz\" <br><br> Kısa sürede mutfak araç gereçleri üzerine satış yaptığı dükkanında işleri büyüttüğünü, yurt içi ve dışı satışlarıyla yıllık 3 milyon lira gelir elde ettiğini vurgulayan Altındağ, şöyle devam etti: \"Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. e-ticaret işlerine de devam ediyoruz. Sayfamızın farkına varan yurt dışından takipçilerimiz de var. Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz. Mutfağımda yemek yaparken, saçımda yağ ve salça kokusu varken 40'lı yaşların üzerinde ticarete atıldım.\"
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\"Türkiye ekonomisinde biz de varız\" <br><br> Altındağ, mağazasında birçok farklı mutfak ürününün satışını yaptığını söyledi. <br><br> Salgından önce çalışmak isteyen kadınlar için kurslar verdiğini paylaşan Altındağ, şunları kaydetti: \"Birçok kadın bazı nedenlerle çalışma hayatında yer alamıyor. Ben ve benim gibi girişimci kadınlara yardımcı olacak benden daha fazla kanala ulaşabilecek bakan, müsteşar, haberci, memur ya da Anadolu'daki sıradan bir kadın olur. Birbirimize destek verelim, 'Türkiye ekonomisinde biz de varız' diyelim. Benim tek istediğim bu. Yaşım 48 çocuklarımı büyüttüm, hayatımın sonuna doğru gidiyorum, bir insanın hayatına nasıl dokunabilirim bunun mücadelesi içindeyim.\"
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Altındağ, şehit ailelerinin ve ekonomik olarak zayıf durumda olan ailelerin kız çocuklarına burs imkanı sağlamak istediğini de sözlerini ekledi.
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KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten kadın girişimci yılda 3 milyon lira kazanıyor
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum
Konya'da 10 metrekarelik dükkanda mutfak malzemeleri satışıyla başladığı işi KOSGEB desteğiyle büyüten 48 yaşındaki Emine Altındağ, ihracata başladı. Altındağ "Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım.Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Toplamda yıllık 3 milyon lira gelir elde ediyorum" ifadelerini kullandı.

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