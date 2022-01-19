Akbank'tan kadın KOBİ’ye 12 ay geri ödemesiz kredi

Türkiye’de KOBİ işletme sayısı 3,5 milyona ulaşırken Akbank, küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin bankacılık ihtiyaçlarına yönelik Akbank’la KOBİ Hareketi hizmeti başlattı. KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetlerin detaylarının açıklandığı çevrimiçi toplantıda konuşan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ bulunduğunu belirtti.

İHRACATIN % 60’INI KOBİ’LER SIRTLADI

Akbank’la KOBİ Hareketi kapsamında KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetleri Oğuz, şöyle açıkladı: “Akbank olarak, kurucusu ya da yöneticisi kadın olan KOBİ’lerimizi desteklemek üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile harekete geçtik. Avrupa Birliği (AB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da desteklenen ‘Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı’ kapsamında 50 milyon dolar EBRD kaynağı ve yüzde 80 KGF teminat desteği ile sunduğumuz ‘Kadın KOBİ Paketi’ kapsamında teminat yaratmakta güçlük çeken kadın KOBİ’lerimize 12 aya kadar ödemesiz, uygun faiz oranlarıyla 12 milyon TL’ye kadar taksitli ticari kredi imkânı sunuyoruz. Ayrıca krediden faydalanan KOBİ’lerimiz 1 yıl boyunca para transferlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor."

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