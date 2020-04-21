Ekonomi Balıkta üçüncü kampanya Alabalığın kilosu 18,90 liradan satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alabalıkta dev kampanya

Balıkta üçüncü kampanya: Alabalığın kilosu 18,90 liradan satılıyor

Tarım Orman Bakanlığı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği iş birliği ile başlatılan "Evde hayat, sofrada balık" kampanyası kapsamında, çupra, levrek ve somon balığından sonra üçüncü kampanya kapsamında alabalık kilogramı 18,90 liradan satışa sunuldu.

Haber Merkezi İHA
Balıktaki kampanyanın üçüncü ayağında alabalık satışları başladı.
Balıktaki kampanyanın üçüncü ayağında alabalık satışları başladı.

Tarım Orman Bakanlığı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliği ile başlatılan "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası devam ediyor.

Dün itibariyle alabalık 18,90 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Kampanya yarına kadar sürecek.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Alzheimerdan cilde, kanserden kalbe kadar pek çok hastalığa savaş açan balığın düzenli tüketildiğinde birçok hastalığı yok ettiğini, ömrü uzattığını, vücudun enfeksiyonlara karşı savunması olan bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi.

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