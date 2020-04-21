Balıkta üçüncü kampanya: Alabalığın kilosu 18,90 liradan satılıyor

Tarım Orman Bakanlığı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği işbirliği ile başlatılan "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası devam ediyor.
Dün itibariyle alabalık 18,90 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Kampanya yarına kadar sürecek.
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Alzheimerdan cilde, kanserden kalbe kadar pek çok hastalığa savaş açan balığın düzenli tüketildiğinde birçok hastalığı yok ettiğini, ömrü uzattığını, vücudun enfeksiyonlara karşı savunması olan bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi.