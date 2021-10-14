Altında iki farklı tahmin: 600 lirayı da görebilir hızla düşüşe de geçebilir

Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 526 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 867 lira, yarım altın 1733 lira, Cumhuriyet altını ise 3.450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1792 dolardan işlem görürken piyasa uzmanları ise altındaki yukarı yönlü rallinin devam edebileceğine vurgu yaparak yatırımcısına çağrıda bulunuyor.

GÖZLER AMERİKAN MERKEZ BANKASI'NDA

Altın ons fiyatının 1750-1787 dolar aralığında kalmaya devam ettiğini belirten Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüş ve yükselişler için bu bant aralığının dışına çıkılması gerektiğine vurgu yaparak, ''Amerikan Merkez Bankası FED'in açıklamalarını yakından takip ediyoruz. FED varlık alımları ile ilgili kasım ayını işaret ederse ons tarafında 1650 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün olabilir. Destek seviyesi olarak 1650 dolar seviyesini takip edeceğim. Ancak varlık alımları ile ilgili bir öteleme gerçekleşirse tekrar 1.805 dolar seviyesine kadar yükselen bir trend de görebiliriz. Ama benim tahminin 1650 dolar seviyesini test etmeden yeni yükselişlerin olmayacağı yönünde.''

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Altının ons fiyatı 1792 dolardan işlem görüyor.

BU SEVİYELERE İNERSE ALIM FIRSATI ORTAYA ÇIKABİLİR

Orta ve uzun vade için ons altında1650 dolar seviyesinin alım fırsatı olduğunu düşündüğünü aktaran Memiş sözlerini şöyle sürdürdü;

''Çünkü dünyada ciddi bir enflasyon riski oluşmaya devam ediyor. Enflasyonun olduğu yerde altın gibi değerli madenler her zaman güvenli liman özelliği taşır. Jeopolitik riskler devam ediyor, enflasyon artmaya devam ediyor, enerji krizleri var. Aslında altın fiyatlarını olumlu yönde destekleyecek bir çok etken var. O yüzden ben ons altının tekrar 1800 dolar seviyesinin üstünde 1900 dolar - 1960 dolar bandına kadar bir yükselişi mümkün görüyorum.''

GRAM ALTINDA 600 LİRA TAHMİNİ

Gram altının dolar/TL'den çok ciddi anlamda destek bulduğunun altını çizerek gram tarafındaki tahminlerini paylaşan Memiş, ''Geçen yılın zirvesi 540 lira seviyesiydi. Bu seviye yukarı yönlü kırılabilir. 560-580 lira ilk etapta takip edeceğimiz seviye. Ama bu yükselişlerin devamı ile 600 lira seviyesini de güçlü görüyorum.'' diye konuştu.

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Gram altının fiyatı son yükselişlerle birlikte 526 liraya kadar çıktı.

YIL BAŞINDAN BU YANA 75 LİRALIK DEĞER ARTIŞI

Gram altın TL fiyatının yıla 451 lira seviyesinden başladığını da hatırlatan Memiş, bugün yaptığımız hesaplama ile 75 liralık bir değer artışının ortaya çıktığının görüldüğünü kaydetti.

FİYATA DEĞİL ELİNİZDEKİ MİKTARA BAKIN

Altın bozduracak olanlara 'çok aceleci olmayın' diye uyarıda da bulunan Memiş, yatırımcıların fiyatlara değil elindeki miktara bakması gerektiğine vurgu yaparak, 'Çünkü elindeki miktarı artıran altın yatırımcısı bence şanslı. O yüzden gram altın TL fiyatındaki yükseliş trendinin bittiğini henüz düşünmüyorum. Önümüzdeki aylarda bu yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyorum.'' dedi.

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