Altının getirisi enflasyonun üzerinde

Tarih boyunca güvenli liman olarak görülen altın, yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığıyla popüler olan altının gram fiyatı yılbaşında 1.926 lira iken, yüzde 42,78 yükselerek 2.750 lirayı aştı. 21 Ağustos 2023’te 1.654 lira olan gram altın, son 1 yılda ise yüzde 66,26 oranında değer kazandı. Böylece gram altının yatırımcısına getirisi ilk 7 ayda yüzde 28,76, yıllık bazda da yüzde 61,78 seviyesinde gerçekleşen enflasyonun üzerinde hesaplandı.

YATIRIMCILAR FED’İ BEKLİYOR

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 2 bin 521 dolarla rekor kırdı. Altının onsu, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 22 prim yaptı. Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Fed’in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ YÜKSELİŞİ TETİKLEYECEK

Bugün başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Uzmanlara göre; Fed'den 0,50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin artması ve dolar endeksinin 101,40 ile yılın en düşük seviyesine gerilemesi kıymetli metallerde yukarı yönlü hareketliliği tetikleyen gelişmeler arasında yer alıyor.

GÜMÜŞ FİYATI REKOR KIRDI

Altının izinden giden gümüş fiyatı da son 5 gündür üst üste pozitif seyrederek zirveye tırmandı. Yatırımcılar arasında çokça işlem gören değerli metal gümüşün ons fiyatı, kritik direnç seviyesi olan 29 doların üzerine çıktı. Gümüş şu sıralar 29,60-29,65 dolar aralığında işlem görürken, yıl başından beri yüzde 25,31 artış gösterdi. Gümüş fiyatında yıllık getiri oranı da yüzde 28’e dayandı. Analistler, gümüşün yukarı yönlü momentumunun yeni başladığını söylüyor. Gümüş, yılın en iyi performans sergileyen ana emtialarından biri olarak değerlendiriliyor.







