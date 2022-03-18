Ekonomi Ankara-İzmir YHT için rekor kredi 2,3 milyar dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar

İngiltere, İhracat Finansmanı (UKEF) Ankara ve İzmir yüksek hızlı tren hattı için 2,3 milyar dolar kredi sağlayacak. 503 km uzunluğundaki projeye sağlanan kredi, ülke tarihinin en büyük altyapı ihracat finansmanı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar
YHT

Türkiye, demir yolları projeleri için geçen yıl imzaladığı kredi anlaşmalarıyla toplamda 6 milyar dolar finansman sağlarken, bunun 2,8 milyar doları, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi(Ankara-İzmir YHT) için kullanılacak. Söz konusu finansmanın yaklaşık 6 milyar doları demir yolu projelerine sağlanırken, Ankara-İzmir YHT projesine 16 Ağustos'ta Credit Suisse AG Londra Şubesi ve Standard Chartered Bank liderliğindeki kreditör kuruluşlardan 382 milyon dolar kaynak bulundu.

UKEF’İN EN BÜYÜK ALTYAPI KREDİSİ

  • Projeyi tamamlayacak büyük kaynak ise dün Londra'da açıklandı. İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) garantisi altında çeşitli kreditör kuruluşlardan sağlanan 2,3 milyar dolarlık kredi için imza atıldı. Böylece söz konusu proje için sağlanan kredi tutarı yaklaşık 2,8 milyar dolara ulaştı. Ankara-İzmir YHT projesine sağlanacak 2,8 milyar dolarlık finansmanım 2,3 milyar dolarının İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) tarafından sağlanması bekleniyor. Bu adım, UKEF’in altyapı alanında şu ana kadar verdiği en büyük kredi olma özelliğini taşıyor. Kredinin finansmanında Credit Suisse ve Standard Chartered Bank başta olmak üzere bankaların rol alması bekleniyor.

"TÜRKİYE HAYATİ ÖNEMDE BİR TİCARET ORTAĞIMIZ"

İngiltere tarafından sağlanması beklenen finansman, Londra’da gerçekleştirilen İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı’nda Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan tarafından açıklandı. İngiltere’nin bu desteğinin bir koşulu olarak, proje için İngiliz demir yolu tedarikçileri ile yüksek katma değerli alım sözleşmeleri yapılması planlanıyor. Anlaşma, Türkiye’nin büyük ölçekli iklim dostu projelerini finanse etmesine ve COP26 taahhütlerini yerine getirmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. İngiltere Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan da, Türkiye’nin İngiltere için hayati önem taşıyan bir ticaret ortağı olduğunu ifade ederken, “UKEF’in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük sivil altyapı anlaşmasının da aynı derecede sürdürülebilir olması uygun” dedi.

KATMA DEĞERLİ ANLAŞMALAR YOLDA

  • Anlaşma, kısa süre içerisinde imzalanacak olan pek çok yüksek katma değerli sözleşme sayesinde İngiliz firmalarına yeni ihracat olanakları sağlayacak. İngiliz firmaların, projede büyük önem taşıyan sigorta ve navlun hizmetlerinin yanı sıra, Britanya yapımı demiryolu hatlarını, makaslarını, makas motorlarını, kilitlerini, sinyal ekipman ve materyallerini, telekomünikasyon ve elektrik sistemlerini tedarik etmesi bekleniyor.

Nureddin Nebati
Nureddin Nebati

ORTAKLIĞI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi: “Bu proje sırasında çevresel ve toplumsal prosedürlere en yüksek seviyede önem gösterdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, bu tür konulardaki gelişmeleri yakınen takip ediyoruz. Ayrıca, hızla büyüyen yeşil finans piyasasının da aktif ve önemli aktörleri arasında yerimizi almak istiyoruz. İngiltere Hükümeti ile işbirliğimizden, güçlü ve köklü ilişkilerimizden çok memnunuz. Bu ortaklığımızı daha da ilerletmeyi umuyoruz.”

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Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar
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Ankara-İzmir YHT için rekor kredi: 2,3 milyar dolar

İngiltere, İhracat Finansmanı (UKEF) Ankara ve İzmir yüksek hızlı tren hattı için 2,3 milyar dolar kredi sağlayacak. 503 km uzunluğundaki projeye sağlanan kredi, ülke tarihinin en büyük altyapı ihracat finansmanı.
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