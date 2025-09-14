Araç kiralamada temmuz ve ağustosta yüksek talep görüldü

"Müşteri tercihlerinde kısa dönem kiralamalarda tatil ve turizm odaklı bir yoğunluk yaşandı ve geçtiğimiz yıla göre kısa dönem kiralamada büyüme yaşandı. Uzun dönem kiralamada ise geçtiğimiz yıllardaki küçülme devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalma söz konusu. Elektrikli araçların kısa dönem kiralamalarında devam eden operasyonel zorluklar var. Bu araçların ikinci el değerinin belirlenmesindeki güçlükler 'turnover' maliyetlerini de artırıyor.