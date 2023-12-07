Araç sahipleri dikkat: Motorindeki indirim pompaya yansıdı

Petrol fiyatlarında üst üste dört gündür devam eden düşüş, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmadı.
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,31 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,24 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,92 TL Ankara'da
LPG litre fiyatı: 18,66 TL