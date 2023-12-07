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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Motorindeki indirim pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatının 80 doların altına düşmesi akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Araç sahiplerinin beklediği indirim gece yarısı pompa fiyatlarına gerçekleşti. 1 lira 34 kuruşluk indirim sonrası İstanbul ve Ankara'da yeni motorin litre fiyatları da ortaya çıktı. İşte motorindeki indirim sonrası pompadaki son rakamlar..

Kenan Biter
Kenan Biter
08:09 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Petrol fiyatlarında üst üste dört gündür devam eden düşüş, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.


Yaşanan düşüş sonrası indirim sırası motorine geldi.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.


Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmadı.


Motorindeki indirim sonrası motorindeki yeni pompa fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,31 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL


İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,24 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL


Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,92 TL Ankara'da

LPG litre fiyatı: 18,66 TL




#Motorin
#Akaryakıt
#Benzin
#Brent petrol
#Motorin indirim
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