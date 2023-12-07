Araç sahipleri dikkat: Motorindeki indirim pompaya yansıdı

Petrol fiyatlarında üst üste dört gündür devam eden düşüş, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.





Yaşanan düşüş sonrası indirim sırası motorine geldi.





Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.





Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmadı.





Motorindeki indirim sonrası motorindeki yeni pompa fiyatları şöyle:





İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,31 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL





İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,24 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL





Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,92 TL Ankara'da

LPG litre fiyatı: 18,66 TL











