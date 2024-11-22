Aralıkta 2,5 puanlık indirim nefes aldırır

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Antalya’da düzenlenen 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Aran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında 2,5 puanlık faiz indirimini hâlâ masada ve ihtimal dahilinde gördüğünü söyledi. Aran, "Kasım ayı enflasyonu yüzde 2'nin altında gelirse bu Merkez Bankası'na aralık ayında faiz indirimi yaparak yıla başlama imkanı tanır. Bu da aslında ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması adına ve hepimizin 2025 planlarını yaparken Merkez Bankası'nın atacağı adımları öngörebilmemiz adına oldukça da yararlı olur. Ben ülkemiz ekonomisinin bu kez bu 2,5 puanlık indirime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aralık ayındaki indirimden kolay vazgeçmemek lazım. Çünkü o indirim bize nefes aldıracak bir indirim" dedi.





GÖNÜL İSTER Kİ FAİZ %25 OLSUN

Yüzde 50 seviyesinde bulunan faizin 2025 yılında yüzde 27,5 seviyesine düşmesini beklediklerini ifade eden Hakan Aran, "Gönül ister ki yüzde 25 olsun. Aralık 2025'te faizin yüzde 50'den yüzde 25'e indiği, enflasyonun da yüzde 44’ten yüzde 22'ye gerilediği bir yolculuk" diye konuştu.





2025 YILINI YÜZDE 24-26 ENFLASYONLA TAMAMLARIZ

Hakan Aran, enflasyonla mücadele konusunda ise şu tespitlere yer verdi: “Enflasyonla mücadele edip bir an evvel sonuç almaktan ziyade onu özümseyip nasıl baş edeceğimize bakmaya daha yatkın bir genetiğimiz var. O açıdan kolay gitmiyor. Ama buna rağmen geçen seneyle karşılaştırdığımızda yavaş da olsa sonuç alınabildiğini görmek bence 2024 yılının olumlu taraflarından biri. Önümüzdeki yıl sonu için izlenen politikalar devam ederse yüzde 24 ve yüzde 26 arasındaki bir noktada enflasyonun bitebileceğini öngörüyorum.”





BİREYSEL KARTLARDA BOZULMA GÖRÜYORUZ

Bireysel kredi kartlarında ciddi bir bozulma gördüklerini aktaran Aran, şöyle devam etti:“Geçen yıl sonuna göre ekim ay itibarıyla kredi kartlarındaki donuk alacaklar yüzde 200 arttı. Bu çok net bir şekilde, maaşlı kesimdeki kredi bozulmasını gösteriyor. Ama buna karşılık ticari kredi tarafında artış yüzde 23 oldu. Yıl boyu yaşanan enflasyona baktığınızda bu oran son derece makul görünüyor. Sorunlu alacak oranları da ticari tarafta 31 Aralık 2023'e göre daha aşağıya indi. O yüzden ticari tarafta henüz bozulma görmediğimiz, bozulmanın bireysel tarafta olduğu bir yıl yaşıyoruz. Ticari taraf bir önceki politikanın para biriktireni olduğu için 2024’te çok iyi kaldı ama 2025 yılında bu kadar iyi kalamaz. 2025 yılında onlar da genel sıkılaşmalardan nasibini alacaklar."





ŞİRKETLER ÇALIŞANLARINA KONUT ÜRETSİN

Doğu ve Güneydoğu'da çalışanların kira sorununu konut yaparak çözmeye çalıştıklarını dile getiren İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Özellikle depremden sonra Malatya, Adıyaman, Antakya, İskenderun, Maraş illerini kapsayan bölgede arsalar alıp konut inşaatına başladık. Çünkü o bölgelerde arkadaşlarımız eve çıkmak isterse de zaten çıkacakları sağlam ev bulamıyorlar. O nedenle ilk önceliğimizi deprem bölgesine verdik. Dengenin sağlanması için insanların ev sahibi olmaları konusunda özel politikalar geliştirilmeli. Kurumların çalışanları için kalıcı olarak eski lojman yapılarına geri dönmesi gerekebilir" diye konuştu.



