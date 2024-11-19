Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının, aralık ayında ne yönde olacağıyla ilgili analistlerin yorumları takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı genellikle iki ayda bir defa açıklanıyor. Ancak yıl sonunda Kasım ayı ve Aralık ayınca açıklanıyor. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki Fed faiz kararı Aralık ayında açıklanacak. Buna göre Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00 sıralarında açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için faiz indirimine gitti. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5 seviyesinden 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75'e çekti.

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

2025 FED TOPLANTI TARİHLERİ

Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

2026 FED TOPLANTI TARİHLERİ

Bankanın toplantıları, 2026 yılında da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta yapılacak.