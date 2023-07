ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5M $ tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.



An int’l sales contract of $ 123.5M has been signed between ASELSAN & one of its int’l clients for the supply of defense… pic.twitter.com/dJZXbjbYur