ASELSAN'dan katma değerli başarı: Kilogram ihracatı 2 bin doları aştı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, kurumun kilogram başına ihracat değerinin 2 bin doları aştığını bildirdi. Bir grup gazeteciye ASELSAN’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Akyol, 2023 yılında ihracat rakamlarında mesafe kat ettiklerini belirtti. Akyol, “Türkiye’nin 2023 savunma ihracatında kilogram başına ihracat miktarı 65 dolar. ASELSAN için 2023’te kilogram başına ihracat ise 2 bin doları aşmış durumda” dedi.

ŞİLİ’NİN ALMAN TANKLARINA TÜRK MODERNİZASYONU

Akyol, ASELSAN'ın Şili'nin Alman Leopard tanklarını modernize edeceğini belirterek, “Şili’de Alman tanklarının modernizasyon projesini imzaladık. Filipinler'e de hava savunma sistemi ihracatına ilişkin sözleşme imzalandık" ifadesini kullandı. Dünyada 3 tank ekolü olduğunu (Alman, Rus ve Amerikan) ve ASELSAN olarak tamamını modernize edecek kabiliyete ulaştıklarını ifade eden Akyol, bundan sonraki hedeflerinin insansız kule ve daha yetkin kendini koruma sistemleri olacağını açıkladı.

86 ÜLKEYE İHRACAT

ASELSAN'ın şu anda 14 farklı ülkede fabrikası, tasarım merkezi ve ofisi bulunduğunu söyleyen Akyol, bu yıl 4 yeni ülkeye daha ihracat yaptıklarını ve ASELSAN'ın ihracat yaptığı ülke sayısını 86'ya yükselttiklerini ifade etti. Ayrıca 21 ürünü ilk defa ihraç ettiklerini belirterek, Kanada'nın İHA ve SİHA’larda kullanılan merceklere ilişkin ambargosu sonra CATS'i geliştirdiklerini ve ihracatı yapılan ülke sayısının 10'u aştığını belirtti.

Akyol, ASELFLIR-600 elektro optik keşif ve gözetleme sisteminin de bu yıl uçurulacağını ve yüksek teknoloji olan TOYGUN'un da güvenlik güçlerine kazandırılacağını açıklayan Akyol, ekibin 3 yıldır hiç cumartesi veya pazar görmeden çalıştığını ve arkasında büyük bir mühendislik olduğunu sözlerine ekledi.

RADARDA GÜZEL HABER YAKINDA

Yakında radarla ilgili güzel haberlerin olacağını ve önümüzdeki günlerde paylaşılacağını belirten Akyol, KORKUT hava savunma sisteminin Türk ordusu tarafından başarıyla kullanıldığını ve müttefik ülkelerle ihracatının da görüşüldüğünü söyledi. Akyol, HİSAR-O+ füzesinin menzilini uzatmak için ROKETSAN ile birlikte çalıştıklarını kaydetti. Akyol, “HİSAR-O+ ile füzenin menzilini biraz daha uzatmak üzere ROKETSAN ile çalışıyoruz. Sistem yine seri üretimde. Yüksek irtifayı da biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Akyol, SİPER hava savunma sisteminin 2024'ün ilk yarısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini açıkladı.







