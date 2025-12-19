ASELSAN'dan NATO üyesi ülke ile tarihi imza

Türk savunma sanayisinin amiral gemisi ASELSAN, uluslararası arenadaki başarısını dev bir ihracat sözleşmesiyle taçlandırdı. Şirket, NATO üyesi bir ülkeye 'Elektronik Harp Sistemleri' ihracatı kapsamında 410 milyon dolarlık rekor bir anlaşmaya imza attığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
"ASELSAN, NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır.
TUSAŞ İLE DE İMZALAR ATILMIŞTI
Şirket, geçtiğimiz ay da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile aviyonik sistem tedarikine yönelik 101,8 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşmanın, savunma sanayisinde yürütülen yerli projelerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmişti.
Aselsan, yaklaşık 940 milyar TL piyasa değeriyle Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en yüksek değere sahip firma konumunda bulunuyor.