Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
ASELSAN'dan NATO üyesi ülke ile tarihi imza

ASELSAN'dan NATO üyesi ülke ile tarihi imza

15:1119/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışı için ASELSAN ile Polonya arasında 410 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. -
Elektronik harp sistemlerinin doğrudan satışı için ASELSAN ile Polonya arasında 410 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. -

Türk savunma sanayisinin amiral gemisi ASELSAN, uluslararası arenadaki başarısını dev bir ihracat sözleşmesiyle taçlandırdı. Şirket, NATO üyesi bir ülkeye 'Elektronik Harp Sistemleri' ihracatı kapsamında 410 milyon dolarlık rekor bir anlaşmaya imza attığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ASELSAN, NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."


TUSAŞ İLE DE İMZALAR ATILMIŞTI


Şirket, geçtiğimiz ay da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile aviyonik sistem tedarikine yönelik 101,8 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşmanın, savunma sanayisinde yürütülen yerli projelerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmişti.


Aselsan, yaklaşık 940 milyar TL piyasa değeriyle Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en yüksek değere sahip firma konumunda bulunuyor.



#ASELSAN
#NATO
#Elektronik Harp Sistemleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Recep ayının ilk günü neler yapılır? Recep ayı 1. günü yapılacak ibadetler ve dualar