Ekonomi ATAK helikopterinde yurt dışına ilk satış Pilotlarını Türkiyeye gönderdi
SAVUNMA SANAYİ

ATAK helikopterinde yurt dışına ilk satış: Pilotlarını Türkiye'ye gönderdi

ATAK helikopterinde ABD'den beklenen onayın çıkmasının ardından yurt dışına ilk satışın da yolu açıldı. Filipinler'e altı adet ATAK helikopteri satışı için sözleşme yapıldığı bilinirken beklenen onayın gelmesinin ardından satışa yönelik yeni bir gelişme daha yaşandı. Filipin Hava Kuvvetleri helikopterlerde görev alacak pilot ve mürettebatı eğitim için Türkiye'ye gönderdi. Bu ay içerisinde Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde başlayacak eğitimlerin ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ATAK helikopterinde yurt dışına ilk satış: Filipin Hava Kuvvetleri pilotlarını Türkiyeye gönderdi
ATAK helikopterlerine yönelik çıkan ihracat izninin ardından Filipinli pilotlar Türkiye'ye geldi.

Yerli imkanlarla geliştirilen T129 ATAK helikopteri, Türkiye ile Filipinler arasındaki anlaşmada ABD engelinin ortadan kalkmasının ardından ilk kez yurt dışına satılıyor.

T129 ATAK helikopterinde ABD yapımı LHTEC CTS800-400A motorunun kullanılmasından kaynaklı helikopterin Filipinler’e satışı için ABD’den onay bekleniyordu.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir ise geçtiğimiz günlerde Filipinler’e satış için ABD’den beklenen ihracat izninin alındığını açıkladı.

Onayla birlikte yurt dışına ilk satışın gerçekleştirileceği T129 ATAK helikopterine yönelik yeni bir gelişme daha yaşandı.

PİLOTLARINI TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ

Filipin Hava Kuvvetleri pilotlarını ve bakım ekibini T129 ATAK helikopteri üzerinde eğitim almaları için Türkiye'ye gönderdi.

Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
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Askerin elindeki en güçlü yerli silah: T129 ATAK Helikopteri
Türkiye son yıllarda savunmada atağa kalktı. Yerli araç ve silahlar peş peşe görücüye çıkarken, sahada da dengeler tümden değişti. Dışa bağımlılık azaldı, ihracat kapıları aralandı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu T129 Atak Helikopteri.. Kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü yerli silaha dönüşen helikopteri gelin birlikte inceleyelim...

İKİ AY EĞİTİM ALACAKLAR

Pilotlar ve mürettebat için hava kuvvetlerinde bir uğurlama töreni de düzenlenirken, eğitimin bu ay Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde başlayıp ağustos ayında tamamlanacağı belirtildi.

Türkiye'den Filipinler'e ATAK helikopteri ihracatı: ABD'den gerekli izinler alındı
EKONOMİ
Türkiye'den Filipinler'e ATAK helikopteri ihracatı: ABD'den gerekli izinler alındı

ALTI ADET ATAK ALACAKLAR

TUSAŞ ile Filipinler arasındaki anlaşma kapsamında ilk etapda 6 adet T129 ATAK satılacak. Sözleşmenin yaklaşık 270 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, 2018 yılında Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet ATAK helikopterinin satışına yönelik 1.5 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı. TUSAŞ bu satış için de ABD Kongresi'nden onay bekliyor.

İLK TESLİMAT 2014 YILINDA YAPILMIŞTI

T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri projesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı üzerine 2009 yılında devreye alındı. Askeri taarruz helikopterinin üretimini ise TUSAŞ üstlendi. İtalyan AgustaWestland isimli firmadan temin edilen gövde üzerinde yapılan çok sayıda değişimin yanı sıra özgün silah ve yazılım sistemlerinin de entegre edilmesiyle ortaya T129 ATAK Helikopteri çıktı.

Helikopterde ilk uçuş 2011 yılında gerçekleştirilirken ilk teslimat ise 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıldı.

SINIFINDA EN ETKİN TAARUZ HELİKOPTERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde; motor, aktarma organları ve kuyruk pallerinin değiştirilmesine ilave olarak milli aviyonik ve silah sistemleri ile teçhiz edilmesi sonucu ortaya çıkan T129, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Emniyet’e üçüncü Atak Helikopteri teslimatı
EKONOMİ
Emniyet’e üçüncü Atak Helikopteri teslimatı

İKİ TİP OLARAK TASARLANDI

129 ATAK Helikopteri yakın hava desteği görevleri ve çok amaçlı görevler için iki tip olarak tasarlandı. Yakın hava desteği görevleri için dizayn edilen T129 A, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatılırken, T129 B ise çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri entegre edilerek aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabiliyor.

AĞIR ABİ ATAK-2 GELİYOR

Proje kapsamında bu zamana kadar 57 adet helikopterin teslimatı gerçekleştirilirken, bu sefer de gündeme ATAK-2 projesi geldi. ATAK helikopterinin "ağır abisi" olarak da bilinen proje kapsamında beklenen imzalar ise 22 Şubat 2019'ta atıldı. ATAK 2, T129 Atak ve T625 Helikopter projelerinden elde edinilen kabiliyet ve teknolojiler ışığında tamamen milli olarak, yerli imkân ve kabiliyetlerle geliştirilecek. İlk test uçuşu ise 4 yıl içinde yapılacak. Helikopter, kara ve deniz konfigürasyonlarında olacak şekilde iki tip tasarlanacak.

ATAK 2'nin mevcut Atak helikopterinden daha büyük olması ve maksimum kalkış ağırlığının da 10 tona kadar çıkması bekleniyor.

İki turboşaft motoru bünyesinde bulunduracak ATAK- 2 ile birlikte bin 200 kilodan daha fazla faydalı yük taşınabilmesi de mümkün olacak.

Türk askerine havada 10 tonluk yeni vurucu güç: ATAK 2 geliyor
OYNAT 04:23
Türk askerine havada 10 tonluk yeni vurucu güç: ATAK 2 geliyor
Türkiye'nin içeride ve dışarıdaki tehditlere karşı geliştirdiği savunma araçlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Sıfırdan ortaya çıkarılan ürünlerin yanı sıra mevcuttaki araçlar üzerinden yapılan geliştirmeler ise dikkat çekiyor. Bunlardan biri ise kısa süre içerisinde askerin elindeki en güçlü silahlardan biri haline dönüşen ATAK Helikopteri. Savunmadaki Türkler programı bu haftaki bölümünde helikopterin güçlendirilmiş yeni versiyonu: ATAK 2'yi mercek altına aldı.
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