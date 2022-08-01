Ekonomi Avro Bölgesinde imalat sanayi daralıyor Son 25 ayın en düşük seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi daralıyor: Son 25 ayın en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde haziranda 52,1 puan olan imalat sanayi PMI, temmuzda 49,8 puana inerek son 25 ayın en düşük seviyesini gördü. Çin’de de geçtiğimiz aylarda etkisini gösteren karantina önlemleri, ülkenin sanayi üretimini etkiledi. Ülkedeki imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda 49 seviyesine geriledi.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesinde imalat sanayi daralıyor: Son 25 ayın en düşük seviyesinde
Foto/arşiv

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin temmuz ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Avro Bölgesi imalat sektörünün üretimi sert biçimde düşüş gösterdi.

Tedarik zincirlerine ilişkin endişeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik durum nedeniyle imalat üretiminin görünümü olumsuz oldu. Enflasyonun talebi baskılaması ve siparişlerdeki azalma ise düşüşü hızlandırdı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında 2,3 puan düşerek 49,8 puana indi.

  • PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

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