Ayakkabı ihracatını uçuracak fuar

Türk ayakkabı sanayi, Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nda (AYMOD), 65’inci kez bir araya geliyor. Ayakkabı sanayinin ihracatına çok büyük katkıları olan fuarın, özellikle pandemi döneminde durağanlaşan global ayakkabı ticaretini tekrar hareketlendirmesi hedefleniyor.
- 12 bin 827 yabancı alıcının aylar öncesinden online bilet aldığı fuar, 60’ın üzerinde ülkeden ziyaretçileri misafir ediyor. CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman; “Fuarda, dünya ayakkabı modasına yön veren 1.000’in üzerinde markanın ürünlerini sergiliyoruz. Fuarda gerçekleşen B2B ikili iş görüşmelerinin neredeyse tamamı ticaret anlaşmaları ile sonuçlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.