Aylık vade farkı yüzde ikinin altında olacak: Orta gelirliye ev kampanyası

Emlak Konut, inşaata hareket getirecek yeni bir kampanyayı hayata geçiriyor. Bakan Murat Kurum’un bilgisini verdiği kampanya orta gelir grubuna yönelik olacak. Bugün detaylandırılacak kampanyada peşinatsız ve düşük peşinat seçenekleri olacak. Aylık vade farkının yüzde 2’nin altında olması bekleniyor.
İnşaat sektörüne canlılık kazandırmak amacıyla yeni bir kampanya daha hayata geçiriliyor. Dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla konut sunan projelerin ardından, şimdi de Emlak Konut eliyle farklı gelir gruplarına yönelik yeni yatırım fırsatı sağlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un bilgisini verdiği kampanya orta gelir grubuna yönelik olacak.
DETAYLARI BUGÜN AÇIKLANACAK
Emlak Konut’un bugün İstanbul’da detaylarını açıklayacağı kampanyada peşinatsız ve düşük peşinat” seçenekleri olacak. Aylık vade farkının yüzde 2’nin altında olması bekleniyor. Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Bakan Kurum, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı sunuyoruz. Yarın (bugün) başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak" dedi. Kurum, inşaat sektöründe hareketliliğin süreceğinin altını çizdi.
312 BİN KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR
Türkiye’de konut sektörünün canlı tutulması ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, “81 ilimizde, 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Halen, 312 bin sosyal konutun yapımına hızla devam ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz arazileri 81 ilimizde eş zamanlı olarak belirliyoruz. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız" diye konuştu.
3 bin 481 şantiye faal
- Kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerine değinen Bakan Murat Kurum, Türkiye genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, "Bugün, 11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzde, tam 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Depremzedeler için yapılan konut çalışmalarına ilişkin ise "Toplamda 201 bin ev ve işyerini afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah 2025 sonunda 453 bine ulaşacağız" dedi.
Dünyaya 500 milyar dolarlık hizmet verdik
- Kurum, Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerinde köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Bundan tam yarım asır önce, Libya’yla yurt dışı pazarına açıldık. Ve bugüne kadar tam 137 ülkede, toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza attık. 2024 yılında da bu ivme devam etti. Yurt dışında 28,6 milyar dolar tutarında 316 projeyi üstlendik ve yüzde 9,2 büyüme başarısı gösterdik. 2025 yeni rekorlar sürecek.”