Aylık vade farkı yüzde ikinin altında olacak: Orta gelirliye ev kampanyası

Kurum, Türkiye’nin yurt dışı müteahhitlik faaliyetlerinde köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Bundan tam yarım asır önce, Libya’yla yurt dışı pazarına açıldık. Ve bugüne kadar tam 137 ülkede, toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza attık. 2024 yılında da bu ivme devam etti. Yurt dışında 28,6 milyar dolar tutarında 316 projeyi üstlendik ve yüzde 9,2 büyüme başarısı gösterdik. 2025 yeni rekorlar sürecek.”