Azerbaycan ile iş birliği artıyor: Hazar gazı Türkiye'den Avrupa'ya taşınacak

Azeri gazı ve petrolü Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilecek. Böylece TANAP Projesi ve Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz Sahası'nda üretilen doğal gazın alım ve satımı konularındaki iş birliği ile daha da derinleşecek. Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan doğal gaz iş birliği anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilerek, Meclis Genel Kurulu'na sevk edildi.

ALIM SÖZLEŞMESİNİ SÜRESİNİ UZATIYORUZ

Anlaşma, iki ülke arasında mevcut doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için bir çerçeve çiziyor. Anlaşma kapsamında, Azerbaycan tarafından üretilecek ilave doğal gazın yüzde 40'ı Türkiye'nin tedariki için kullanılacak. BOTAŞ'ın Türkmenistan'dan alacağı gazın Azerbaycan tarafından 2026 sonuna kadar transit geçişi sağlanacak. Iğdır-Nahcivan Boru Hattı vasıtasıyla Nahcivan'a doğal gaz tedarik sorunu çözülecek. TANAP'ın kapasitesi artırılacak. BOTAŞ'ın Bakü-Tiflis-Erzurum üzerinden aldığı gaza ilişkin sözleşme 2030 yılına kadar uzatılacak. Azerbaycan ile enerji alanındaki yakın iş birliği, Türkiye'nin hem enerji arz güvenliğine katkı sunacak hem de bölgesel enerji güvenliğindeki kilit rolünü güçlendirecek.

TÜRKMEN GAZINDA DA STRATEJİK HAMLE

Komisyon üyelerini bilgilendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, anlaşmanın 'Zengezur Koridoru' ile bağlantısının olmadığını ifade etti. Ekinci, sürecin hızlı işlediğine de işaret ederek "Anlaşma 14 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'da imzalanmış, Azerbaycan tarafından 8 Temmuz 2024 tarihinde onaylanmıştır" dedi. Ekinci, Azerbaycan'ın Avrupa ülkeleriyle yaptığı anlaşmalar uyarınca ya TANAP üzerinden Trans Adriyatik Boru Hattı'na ya da Bulgaristan'dan ihraçların da yapılacağını söyledi.

Ayşe Berris Ekinci, "Türkmen gazı ve Türkmen gazının Türkiye'ye erişimi ve doğrudan Türkiye ile Türkmenistan arasında yapılacak müzakereler neticesinde Türkiye'ye erişimi önemli. Türkiye-Türkmenistan, Türkiye-Azerbaycan ve Azerbaycan-Türkmenistan arasındaki bu ilişkiyi, iş birliğini teşvik etmek üzere de burada çalışmalarımız devam ediyor"

diye konuştu.

LNG dağıtımında merkez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ercan Kılınçkıran ise LNG taşınması noktasında anlaşmanın Türkiye açısından önemine değindi. Kılınçkıran, "Özellikle iletim sistemimizde yapmış olduğumuz yatırımlar, LNG ithalat kapasitesini artırmamız neticesinde yavaş yavaş bizde de ihraç edebileceğimiz bir miktar gaz olmaya başladı. Türkiye olarak Türk gazını Avrupa'ya ihraç eder konumdayız, şu anda Avrupa'ya doğal gaz ihracatımız var" ifadelerini kullandı.







