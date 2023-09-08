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Ekonomi

Bakan Bolat selin vurduğu Halkalı gümrüğünü inceledi: Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

İstanbul'da yaşanan sağanaktan etkilenen Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü'nde hasar giderme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bölgede incelemelerde bulunarak, ''Gümrük Müdürlüğümüzün en kısa zamanda tam kapasite ile hizmet verebilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir." dedi.

Kenan Biter
12:03 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Bolat sağanaktan etkilenen Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünde incelemede bulundu

Bakan Bolat sağanaktan etkilenen Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünde incelemede bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X'de yaptığı açıklamada, sağanak ve sonrasında oluşan su baskınının etkilediği Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğünde incelemelerde bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın mağdur olmaması için hızlı bir şekilde çalışmalara başlanmış olup, Gümrük Müdürlüğümüzün en kısa zamanda tam kapasite ile hizmet verebilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir."




Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi
Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler son dönemdeki üst düzey resmi ziyaretlerle her alanda önemli ilerleme sergiledi. İki ülkenin gelişen ilişkilerini değerlendirten Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, bu yıl Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret hacminin 19 milyardan daha fazla olacağını belirtti. Müslüman ülkelerin daha güçlü ticari ilişkileri olacağına vurgu yapan Ez-Zahiri "İki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının sayısı yaklaşık 40'a yükseldi. Bu anlaşmaların sayısı arttıkça iki ülke arasında ticaret daha da artacak ve iş adamlarına kapılar daha fazlar açılacak. İki ülkeye yatırımlar da otomatikman artacak." dedi.


#Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü
#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Kenan Biter
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