Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu Akkuyuda birinci ünitenin reaktör kabı montajı tamam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez duyurdu: Akkuyu'da birinci ünitenin reaktör kabı montajı tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Bakan Dönmez duyurdu: Akkuyuda birinci ünitenin reaktör kabı montajı tamam
Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Türkiye’nin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerlediklerini belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılı, nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS’de bir kritik kurulum daha tamamlandı
EKONOMİ
Akkuyu NGS’de bir kritik kurulum daha tamamlandı

Türkiye’nin en büyük istihdam projesine dönüştü: 11 bin kişi çalışıyor
EKONOMİ
Türkiye’nin en büyük istihdam projesine dönüştü: 11 bin kişi çalışıyor

Yunan Bakan Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Akkuyu Santrali bizi endişelendiriyor
DÜNYA
Yunan Bakan Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Akkuyu Santrali bizi endişelendiriyor
Abone Ol Google News
Yalana geçit yok

Yalana geçit yok

Ajitasyon yaptığı tweetine takipçilerinden cevap geldi.
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

Hem Kovid-19 hem de KKKA hastalığına yakalandı.
Sivasta katliam gibi kaza

İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

512 liraya kadar gerileyebilir!

Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu.

Örgüt, PKK'ya silah satışında aracılık etmiş.

​Ankesörde yeni yöntem geliştirildi.

​Beklenen düzenleme kabul edilerek yasalaştı.
Koronanın yeni<br>merkez üssü olabilir

Koronanın yeni
merkez üssü olabilir

Ülkedeki insani kriz sonrası dikkat çeken uyarı.
En önemli<br>10 keşiften biri

En önemli
10 keşiften biri

Tarihi bazilika yeniden sulara gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.