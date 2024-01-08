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Ekonomi

Bakan Işıkhan: 2023'te 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu istihdam kurumu olan İŞKUR'un, Türkiye'nin işgücü piyasasında 2023 yılındaki çalışmalarına vurgu yaptı. Bakan Işıkhan, İŞKUR istihdam verilerini paylaşarak, “2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik” dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:32 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,
İŞKUR istihdam verilerini paylaşarak, “2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik
” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamu istihdam kurumu olan İŞKUR'un, Türkiye'nin işgücü piyasasında 2023 yılında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.


Bakan Işıkhan, istihdam verilerini de açıklayarak şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 işyeri ziyareti yaptık. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”




#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#İŞKUR
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