Bakan nebati milli irade platformu üyeleriyle buluştu: Seçim kampanyasını Togg ile yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; dün İstanbul’da Milli İrade Platformu tarafından “Türkiye İçin Varız, Bir Aradayız” temasıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Nebati, son 2 yılda salgının etkisiyle ve enflasyon nedeniyle küresel ekonomide yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Küresel ekonomide geriye gidiş yaşanırken Türkiye’nin sapasağlam yoluna devam ettiğini, son 19 yıldaki performansıyla ekonomide büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Nebati, satın alma paritesine göre 2002’de 18. büyük ekonomisi olan ülkenin 2020’de 11. sıraya yükseldiğini anlattı.

2021’İ ÇİFT HANELİ BÜYÜMEYLE KAPATTIK

Türkiye ekonomisi hakkındaki olumsuz söylemleri anımsatan Nebati, “Şimdi çift haneli bir büyümeyle 2021’i kapattık. Bu ne demek? Türkiye, yönetimi ve toplumuyla, çalışanı ve çalıştıranıyla önünü görebilen, geleceğe odaklı ve işlerini sapasağlam yapma gayretini ortaya koyan ender ülkelerden. Şimdi 2022’ye büyük umutlarla giriyoruz. Çünkü 20 Aralık akşamından sonra her şey eşit” diye konuştu. Nebati, Türkiye’nin bundan sonra önünü görüp, attığı adımların sağlamlığıyla hareket edeceğini ve 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğini anlattı.

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Türkiye’nin geçen yılki ihracatının 225 milyar doları geçtiğini belirten Nebati, “Bu yıl da Allah’ın izniyle 250 milyar doları aşan bir ihracatla yılı kapatmış olacağız” ifadesini kullandı.

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KENDİ DOĞAL GAZIMIZ KENDİ ARABAMIZLA

2023 seçimlerine iki önemli şeyle gideceklerini ifade eden Nebati, şunları kaydetti: “Birincisi doğal gazımız. Karadeniz’de çıkan doğal gazımızı hanelerle buluşturacağız. İkincisi Togg’un ürettiği kendi aracımızla seçim kampanyası yapacağız. Böyle bir ülke. İthalatı azaltıcı her alanda yatırımcıların yanında olacağız. Çok uygun ve uzun vadeli koşullarla yanınızdayız. 2023’te biz tek haneli bir enflasyon, doğal gazımız, Togg ve diğer adımlarla birlikte Cumhurbaşkanı'mız bu ülkenin liderliğine devam edecek."

Siz yeter ki yatırım yapın

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki çalışmalardan bahseden Bakan Nebati, çalışmaların son noktasına geldiklerini söyledi. Nebati, “KDV’de de çalışmalarımız devam ediyor. Orada da rötuşları yapacağız. Sonra Cumhurbaşkanımız paylaşacaktır. Savunma sanayisinde, enerjide, havacılıkta, ilaçta, tarımda, turizmde yatırımcıları davet ediyoruz. Hazırlıklı olun. Bu konularda size tahmin bile edemeyeceğiniz seviyelerde özel imkânlarımızla hizmet edeceğiz. Siz yeter ki yatırım yapmaya karar verin” dedi.

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