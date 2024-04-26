Bakan Şimşek'ten 'kamuda tasarruf' açıklaması: Güçlü şekilde devreye alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde açıklama yapıyor.

Orta Vadi program çalışıyor, programımızı güçlendireceğiz. En büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız. Yapısal reformlarla dezenflasyona destek sağlayacağız

Enflasyonu düşürmek, şok öncesi döneme dönmek bir süreç işi. Dünyada da böyle. Enflasyonla mücadele bir süreç işidir zaman alıyor.

Dezenflasyon zaman alıyor. Enflasyonu düşürmek bütün dünyada bir süreç işidir. Geçen sene yayınlanan bir çalışmada enflasyonun şok öncesi döneme dönmesi 3,4 yıl alıyor. Bu bir süreç. para politikası gecikmeli bir şekilde etkide bulunduğunu hatırlamak lazım. Enflasyon için kararlı adımlar atacağız.

"Kamuda tasarruf üzerinde çalışıyoruz"

Kamuda tasarruf ve harcama kontrolü üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai noktaya getirdik yakında bazı hususları paylaşacağız ve gerekli adımları atacağız. Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak.

Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdi. Yakında bazı hususları paylaşacağız.

Kayıtdışılıkla mücadele eylem planı açıklamayacağız sadece uygulama yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı çok güçlü şekilde sahada olacak.

Merkez Bankası'na dezenflasyon tesisi için destek vereceğiz. Orta vadede yapısal reformlar için mali alan yaratacağız.



