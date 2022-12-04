Bakan Varank: Türkiye elektrifikasyonda öncü ülkelerden biri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pek çok otomobil için ateşleme bobini üreten çok uluslu firmanın İzmir'deki fabrikasını ziyaret etti.





Bakan Varank, firmanın geçen yıl Türkiye'den 200 milyon euro ihracat yaptığını belirterek, "Biz ELDOR'un yakın zamanda yapacağı elektrikli otomobillerle ilgili bir yatırımı da desteklemek üzere teşvik belgesi düzenlemiştik. Arkadaşlarımız şu anda o yatırımı hayata geçiriyorlar. ELDOR firması, elektrifikasyona yönelik elektrikli motorların gündeme gelmesiyle çok ciddi Ar-Ge faaliyetleri, yatırım ve üretim yapan bir firma konumuna geliyor. Burada sevindirici olan taraf otomotiv endüstrisinde böyle kabiliyetleri olan bir firmayı Türkiye'de misafir etmemiz; ama daha da önemlisi bu şirketin kabiliyetlerinin ve geliştirdiği teknolojilerin önemli bir kısmında Türk vatandaşlarının imzası olması" diye konuştu.



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'BURADAN ÇIKAN ÜRÜNLER HER OTOMOBİLDE KULLANILIYOR'

Varank, fabrikada üretilen ürünlerin birçoğunu Türk mühendislerin geliştirdiğini vurgulayarak, "Buradan çıkan ürünler dünyanın en büyük markalarında Avrupa'da aklınıza gelebilecek Porsche'sinden BMW'sine kadar her türlü otomobilde kullanılıyor. Burası bir ateşleme bobini fabrikası. Özellikle hibrit motorlu araçlara yönelik elektrik motorları ve şarj aparatlarıyla ilgili ürünlerini bize gösterdiler.





ELDOR'un da destekleriyle Türkiye elektrifikasyonda öncü ülkelerden biri olacak ve buradan dünyaya sattığımız ürünlerin yanında Türkiye'deki üreticiler de ürünlerini buradan tedarik etmeye başlayacak" ifadesini kullandı.





Firmanın, dünya pazarının yüzde 26'sını elinde tuttuğunun altını çizen Varank, "Bu çok ciddi bir kabiliyet. Firmanın sahibi bir İtalyan; ama 30 yıldır ülkemizde bulunuyor. Eşi Türk, dolayısıyla Türk dostu bir İtalyan; ama yatırımlarının da en büyüklerini Türkiye'ye yapan bir İtalyan. Biraz önce de söyledim firmanın sahibinin İtalyan olması önemli değil. Çünkü burada geliştirilen know-how, burada geliştirilen teknolojinin altında Türk vatandaşlarının imzası var" dedi.