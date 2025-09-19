Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira, süt desteği 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira, bireysel sulama sistemleri desteği 193 milyon 550 bin 478 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 161 milyon 282 bin 960 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 68 milyon 629 bin 193 lira ve büyükbaş hayvancılık (malak) desteği 15 milyon 41 bin 800 lira olarak hesaplara aktarılacak.