Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

13:5219/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Destekleme tutarları belli oldu.
Destekleme tutarları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı,
"4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun"
ifadelerini kullandı.

Destekleme tutarları

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre büyükbaş hayvancılık (buzağı) desteği 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira, süt desteği 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira, bireysel sulama sistemleri desteği 193 milyon 550 bin 478 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 161 milyon 282 bin 960 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 68 milyon 629 bin 193 lira ve büyükbaş hayvancılık (malak) desteği 15 milyon 41 bin 800 lira olarak hesaplara aktarılacak.

Büyükbaş hayvancılık buzağı desteği ile süt destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara bugün saat 18.00'den itibaren yapılacak. Bu destek ödemeleri, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 26 Eylül saat 18.00'den sonra aktarılacak.



#çiftçi
#destekleme ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Üniversitesi Vakıfları burs başvuruları başladı mı? Burs ücreti ne kadar, başvuru şartları neler?