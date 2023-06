Bakanlık harekete geçti: Bayram öncesi kasaplara sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı, başta kasaplar olmak üzere et ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı. Bakanlığın taşra teşkilatlarına gönderdiği talimatta, kurban etleriyle ilgili işlemlerin kayıtlı ve onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınması istendi. Bakanlık, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ülke genelinde denetimlerini artırdı. Bakanlık tarafından il müdürlüklerine gönderilen talimatta, etlerin parçalanması ile kıyma çekimi gibi işlemlerin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıtlı/onaylı gıda işletmeleri tarafından yapılmasına yönelik önlemlerin alınması istendi. Tüketicilerin gıda konusunda sağlığını en üst düzeyde korumak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürülmesi gerektiği vurgulanarak, bu çerçevede piyasaya arz edilecek her gıdanın, insan sağlığı, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından güvenilir olmasının önemine dikkat çekildi.