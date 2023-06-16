Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi

Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olması iç turizmi hareketlendirirken, otobüs biletlerinin de erkenden bitmesine yol açtı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferler planlandığını açıkladı.

SEFERLER YÜZDE 20 ARTTI

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Kurban Bayramı ve okulların tatile girmesi dolayısıyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına yoğun talep geldiğini söyledi. Otobüs seferlerinde biletlerin tükendiğini ifade eden Yıldırım, "Otobüslere ek seferler konuldu. İlave planlamalarla otobüs seferleri yaklaşık yüzde 20 arttı. Bayram tatili boyunca günde ortalama 800 bin yolcu taşınacak. 10 günde yaklaşık 8 milyon insanın seyahat edeceğini öngörüyoruz" dedi.

8 BİN 500 OTOBÜS HİZMETTE

Kurban Bayramı ile başlayan hareketliliğin yaz sonuna kadar devam edeceğine dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'de 350 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini vurguladı. Yıldırım, geçen yıla göre yolcuların seyahatlerinde otobüs kullanma tercihlerinde artış gözlenmediğini belirtti.

ÖZELLİKLE BAVUL TİCARETİ

Otobüslerde yurt dışı seferlerinde de yoğunluk olduğunun altını çizen Yıldırım, "Yurt dışında uçak fiyatları çok yükseldi. Özellikle bagajı çok olan yolcular otobüsü tercih ediyorlar. Avrupa ve Balkanlar'a günde 150 sefer düzenleniyor. Almanya'ya her gün sefer yapılıyor. Fransa'ya da seferler başladı" ifadelerini kullandı. Yıldırım, Kafkas bölgesinin de hareketli olduğuna işaret ederek, bu bölgeden özellikle bavul ticareti yapanların otobüs kullandığını kaydetti.

KORSANLARA DİKKAT

Fiyatlarının akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değiştiğini belirten Yıldırım, “Korsan taşımacılık, sektörden önemli bir pay alıyor. Bu alanda denetimlerin ve yaptırımların artırılması gerekli” diye konuştu.

Yeni trend kruvaziyer gemi seyahati

Türkiye, dünya kruvaziyer turizminden aldığı payı artırırken, bu yılın ilk 5 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yüzde 43 artarak 279'a ulaştı, aynı dönemde yolcu sayısı da yüzde 114 artarak 299 bin 377'e yükseldi. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Royal Caribbean Türkiye Temsilcisi ve Sunorama Cruises Genel Müdürü Alper Taşkıranlar, turizmden kişi başı yaklaşık 933 dolar gelir beklendiğine işaret ederek, "Bu sene 1.300 kruvaziyer gemi ile 3 milyon yolcuya hizmet verilmesi ve kruvaziyer turizme olan ilginin her geçen gün artmasıyla bu yıl için gemilerde yüzde 90 doluluk olması öngörülüyor. 2024'te ise kruvaziyere ilgi gösteren turist sayısının 2 katına çıkması bekleniyor" dedi.







