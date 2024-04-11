Balon turlarına hava engeli

Nevşehir’de hava şartları balon severleri üzecek gibi duruyor. Bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle üç gündür uçuş yapılamıyor. Kapadokya’da hizmet veren Pasha Balloons sahibi Halis Aydoğan, “Kapadokya’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar yüzde 50 ihtimalle olmayabilir” bilgisini verdi. Ramazan Bayramı nedeniyle Kapadokya’nın uğrak noktalardan biri olduğunu söyleyen Aydoğan, “Hava şartlarının dışında programlarımız tamamen dolu. Avrupa'da Paskalya tatili vardı. O, tatil sebebiyle yabancı turistlerin Kapadokya’ya ilgisi büyük oldu” dedi.

DUBAİ VE ASYA’DAN ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Bayramların mayıs ayı öncesi olması nedeniyle tatil tercihinin Kapadokya’ya yöneldiğini belirten Aydoğan, “Özellikle mayıs ayından önceki tatillerde Kurban veya Ramazan bayramlarında genellikle yaz aylarına denk geldiği için sahil kesimi tercih ediliyordu. Fakat mayıs ayından önceki tatillerde her zaman tercih, iç kesimler ve Kapadokya olmuştur. Deniz suyu sıcaklıklarının da mevsimsel özellikler itibarıyla istenilen düzeye ulaşmamış olması ilgiyi buraya yöneltti. Ayrıca Dubai ve Asya ülkelerinden de çok sayıda misafir geiyor” diye konuştu.

Üç ayda 500 bin ziyaretçi

UNESCO Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde yer alan peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yer altı ve yer üstü kaya şehirleri ile Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesini yılın ilk çeyreğinde 531 bin 607 kişi ziyaret etti. Bölgede, bu yıl 5 milyondan fazla turist hedefleniyor.







