Ekonomi Banka genel müdürleri İzmirde iş dünyasıyla buluştu Türkiye bu yıl yüzde 5 büyür
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Banka genel müdürleri İzmir’de iş dünyasıyla buluştu: Türkiye bu yıl yüzde 5 büyür

Banka genel müdürleri İzmir’de iş dünyasıyla buluştu. İş insanlarının taleplerini dile getirdiği toplantıda konuşan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar; "Rusya-Ukrayna savaşının netleşip belli bir noktaya gelmesi hem dünya ekonomisi hem bizim açımızdan çok önemli olacak. 2022 yılında da yüzde 5 civarında büyümeyi sağlıyor olacağız” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Banka genel müdürleri İzmir’de iş dünyasıyla buluştu: Türkiye bu yıl yüzde 5 büyür
Banka genel müdürleri İzmir’de iş dünyasıyla buluştu.

Banka genel müdürlerinin iş insanlarıyla buluşmaları devam ediyor. Son olarak Antalya ve Gaziantep’te iş insanlarının taleplerini dinleyen banka genel müdürleri, dün de İzmir’deydi. İzmir iş insanlarının taleplerini dile getirdiği toplantıya Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bazı özel bankaların temsilcileri ile bölge oda ve borsa başkanları, iş örgütü temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

PETROLÜN MALİYETİ ARTIYOR

İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılan buluşmada konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Rusya-Ukrayna savaşının netleşip belli bir noktaya gelmesi hem dünya ekonomisi hem bizim açımızdan çok önemli olduğunu söyledi.

  • Küresel çapta yaşanan yüksek enflasyonun nedenlerine dikkat çeken Çakar, “Enerji fiyatlarında ciddi artış oldu. Petrol fiyatı 40 dolardan 80-85 dolara çıktı o zaman. Petrol ve doğal gaz fiyatları arttı. Petrol artınca tüm girdi maliyetleri artıyor. Talep de artınca bütün dünyada öngörülmedik şekilde enflasyon oluştu. 11 Mart’ta petrol 147 dolara çıktı. Doğal gaz 345 avroya çıktı Avrupa’da. Bu ortamda bizim, ülke ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında, net enerji ithalatçısı bir ülkenin etkilenmemesi söz konusu değildi” dedi.

POZİTİF AYRIŞTIK

Dünya ekonomisini bu yıl yüzde 4,4 büyümesinin öngörüldüğünü, savaşın etkisiyle bunun biraz daha az olabileceğini ifade eden Çakar, Türkiye’nin “pozitif ayrışacağını” vurguladı.

Türkiye’nin şokları yönetmekte “pozitif ayrıştığını” aktaran Çakar, “Türkiye’deki genel büyüme seyrine bakıldığında ortalama yüzde 5 civarında büyüme tarihsel döngümüz var. Büyüme bizim gibi ülkeler için çok önemli, çünkü istihdamı korumak ve insanlara iş bulabilmek açısından belli bir büyümeyi yakalamak zorundayız. 2022 yılında da yüzde 5 civarında büyümeyi sağlıyor olacağız” diye konuştu.

Uygun kredi istiyoruz

  • İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “Finansal kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması amacıyla hem özel sektör hem de bankacılık sektörü uygun kredi koşullarının sağlanması ve kredinin yerinde kullanımı konusunda sorumluluklarını yerine getirmeli” diye konuştu.

Dışardan kaynak talebi

Teminat mektubu komisyonları yüzde 1’i geçmemesi gerektiğini belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, ise “Ekonomiye dış kaynak sağlanması konusunda bankalarımızın uluslararası itibarının yüksek, çabalarının etkili olduğunu biliyoruz. Bu konuda bankalarımızın girişimlerini artırmalarını bekliyoruz” dedi.


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