Ekonomi Bankada unutulan paralar için iade yolu açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankada unutulup TMSF'ye devredilen paralar için iade yolu açılıyor

Bankada unutulan paralar için iade yolu açılıyor

Zaman aşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlere iade yolu açılıyor. Meclis'e sunulan düzenleme kapsamında zaman aşımı nedeniyle devredilen paralar hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek. Uygulama ile mülkiyet hakkının güvence altına alınması amaçlanırken, sermaye piyasalarına olan güvenin de zedelenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sadece geçtiğimiz yıl 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için TMSF'ye devredildi.

Kenan Biter Yeni Şafak
Bankada unutulup TMSFye devredilen paralar için iade yolu açılıyor
Meclis'teki Torba Yasa ile zamanaşımı nedeniyle TMSF'ye devredilen hesaplar için iade yolu açılıyor.

Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesapları zaman aşımına tabi tutuluyordu.

Söz konusu işlem görmeyen hesaplar 10 yıl sonra ise zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrediliyor, TMSF'ye gelir kaydedilen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, sehven devredilenler hariç, sahiplerine iadesi ise mümkün olmuyordu.

Bankada unutulan paralarla ilgili önemli uyarı: 15 Haziran'a kadar sorgulanabilecek
EKONOMİ
Bankada unutulan paralarla ilgili önemli uyarı: 15 Haziran'a kadar sorgulanabilecek
İşte Meclis'e sunulan Torba Yasa ile bu uygulamada değişikliğe gidiliyor.

TALEP EDENE İADE EDİLECEK

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile zaman aşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınıyor.

BİLDİRİM ŞART OLACAK

Ayrıca ilgili kanun maddesine 'kiralık kasa ve her türlü'' ibaresi eklenmiş, maddede zamanaşımının başlangıcında dikkate alınacak uygulamalar olarak sayılan 'hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı' ibarelerinden herhangi birinin yeterli sayıldığının vurgulanması açısından cümleye 'veya' ibaresi ile 'bildirim' koşulu da eklenecek.

YATIRIM HESAPLARI İÇİN DE İADE YOLU AÇILACAK

Öte yandan uzun yıllar işlem yapılmayan ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen yatırım hesapları da mülkiyet hakkı ve sermaye piyasalarının özünde yatan uzun vadeli yatırım felsefesini zedelemesinden kaynaklı hak sahiplerinin talepleri durumunda iadesi amaçlanıyor.

2020 YILINDA REKOR KIRILDI

Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. 2020 yılında TMSF'ye devredilen meblağın, 2011'den bu yana en yüksek rakam olması dikkati çekti.

  • TMSF'ye, 2011-2020 döneminde, zaman aşımına uğradığı için toplam 5 milyon 418 bin hesap devredildi. Bu hesaplarda unutulan toplam tutar ise 1 milyar 185 milyon lira oldu.

ÇOĞUNLUĞU BİREYSEL HESAPLAR

TMSF’ye devredilen hesaplar bireysel ve kurumsal hesaplar olarak bir ayrıma tabi olmazken, çoğunluğunu bireysel hesaplar oluşturdu. Bankalar tarafından ocak ayından itibaren hak sahiplerine yapılan bildirimler ve ilanlar neticesinde zamanaşımına uğrayan hesaplar için yaklaşık 30 bin mudi ise bankalara başvurarak, paralarını TMSF'ye devredilmeden önce çekti.

Bankalarda unutulan parada rekor kırıldı: Tam 217 milyon lira!
EKONOMİ
Bankalarda unutulan parada rekor kırıldı: Tam 217 milyon lira!

Bankada hesabı olanlar dikkat: 10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek
EKONOMİ
Bankada hesabı olanlar dikkat: 10 yıl işlem görmeyenler TMSF'ye devredilecek
Abone Ol Google News
Dört taksite bölünecek

Dört taksite bölünecek

​Çiftçinin tarım kredi borcuna yapılandırma imkanı.
Korkunç bilanço

Korkunç bilanço

Ülkede bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Türkiyeyedoğru yola çıktı

​Enerjide fiyatları düşürecek bir adım daha!

10 yılı geçmiş olsa dahi iade edilebilecek.
Oldukça etkileyici

Oldukça etkileyici

​Amerikalı siyaset bilimci Türk SİHA'larını öve öve bitiremedi.
Kimliklere<br>e-imza geliyor

Kimliklere
e-imza geliyor

​Bakan Soylu açıkladı: Yakın zamanda koyacağız.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

​Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi.
Birinci dereceye<br>soruşturma yok

Birinci dereceye
soruşturma yok

​Güvenlik soruşturması teklifinde önemli değişiklik.
Her üç kişiden<br>birinde görülüyor

Her üç kişiden
birinde görülüyor

​Koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı araştırma.
377 FETÖ ve PKK'lının<br>malvarlığı donduruldu

377 FETÖ ve PKK'lının
malvarlığı donduruldu

​Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.
Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

Gözaltı sırasında işkenceye ve istismara maruz kalıyorlar.
Trabzon'da acı olay

Trabzon'da acı olay

​Yangında babası evde sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti.
NATO uçakları devriye attı

NATO uçakları devriye attı

​Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim derinleşiyor.
Cuntacılar<br>emekli olamaz

Cuntacılar
emekli olamaz

​Bildiri önemsizleştirilmek istense de yakın tarih, subayların darbelerin merkezinde olduğunu gösteriyor.
Boğaz’a yeni kriter

Boğaz’a yeni kriter

​Türkiye Montrö Sözleşmesi ve emekli amiral bildirisini konuşurken Boğaz geçişlerine yeni kriter geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.