BAU’dan yapay zeka zirvesi

Etkinliğin düzenleyicilerinden BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel, konuşmasında şunları söyledi: “Bugün burada yalnızca bir teknolojiyi konuşmak için değil, bir çağın bağlamını birlikte kavramak için toplandık. Ve bu çağın adı: Dönüşüm. Dönüşüm; değişimin ötesinde, yeni bir bilinç ve işleyişin ortaya çıkışıdır. Bu yılki temamızı "Metamorph" yani dönüşüm olarak belirlememizin nedeni de bu. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi, yapay zekâ da dönüşüyor ve bizleri de dönüştürüyor.” Huawei Cloud Europe Başkan Yardımcısı Janice Peng de yapay zekanın küresel ekonomideki büyüklüğünün 22 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Yeng, “Bu süreç, aynı zamanda 19 milyonun üzerinde yeni iş imkânı doğuracak. 200 milyondan fazla araç sürücüsüz hale gelirken, iş gücünün de dönüşeceğini göreceğiz” dedi.