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BAU’dan yapay zeka zirvesi

BAU’dan yapay zeka zirvesi

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
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Serdar Şenel
Serdar Şenel

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) ev sahipliğinde, tüm evrelerini yapay zekanın hazırladığı Future AI Summit 2025, İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk defa yapay zekanın kendi hazırlayıp planladığı uluslararası zirvenin açılışının sunuculuğunu da konuşmasını kendi hazırlayan yapay zeka destekli 'Lucia' yaptı.


22 TRİLYON DOLARLIK BÜYÜKLÜK

Etkinliğin düzenleyicilerinden BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel, konuşmasında şunları söyledi: “Bugün burada yalnızca bir teknolojiyi konuşmak için değil, bir çağın bağlamını birlikte kavramak için toplandık. Ve bu çağın adı: Dönüşüm. Dönüşüm; değişimin ötesinde, yeni bir bilinç ve işleyişin ortaya çıkışıdır. Bu yılki temamızı "Metamorph" yani dönüşüm olarak belirlememizin nedeni de bu. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi, yapay zekâ da dönüşüyor ve bizleri de dönüştürüyor.” Huawei Cloud Europe Başkan Yardımcısı Janice Peng de yapay zekanın küresel ekonomideki büyüklüğünün 22 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Yeng, “Bu süreç, aynı zamanda 19 milyonun üzerinde yeni iş imkânı doğuracak. 200 milyondan fazla araç sürücüsüz hale gelirken, iş gücünün de dönüşeceğini göreceğiz” dedi.


#Bahçeşehir Üniversitesi
#yapay zeka
#Serdar Şenel
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