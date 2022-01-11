Ekonomi BESten çıkma nedeni Ani nakit ihtiyacı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BES’ten çıkma nedeni: Ani nakit ihtiyacı

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) katılımcıların yüzde 73’ünün ani nakit ihtiyacı nedeniyle sistemden çıktığı tespit edildi. Eğitim harcamaları nedeniyle çıkmak zorunda kalanlar yüzde 17’yi oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 14’ü konut almak, yüzde 7’si iş kurmak, yüzde 5’i de evlilik dolayısıyla sistemden ayrıldı. Bunun önüne geçmek için BES’te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı getirilirken, 17 milyar liranın sistemde kalması sağlanacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​BES’ten çıkma nedeni: Ani nakit ihtiyacı
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Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı 5 puanlık artışla yüzde 30’a çıkarken, sistemde kalışı özendirmek için ‘kısmi çekim hakkı’ getiriliyor. BES’ten çıkış nedenlerinde ise ani nakit ihtiyacı başı çekiyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ekonomik torba kanun teklifiyle kısmi çekim hakkı da getiriliyor.

  • Buna göre, konut alımı, evlilik ve eğitim gibi durumlarda katılımcı, BES’ten ayrılmadan, devlet katkısı hariç, hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine kadar ödeme alabilecek. Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek.

Türker Gürsoy
Türker Gürsoy

AVANTAJLARINI KAYBEDİYORLAR

Düzenlemeyle kısmen ödeme alan katılımcıların, sistemden ayrılmasının önlenmesi amaçlanırken, yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 73’ünün ani nakit ihtiyacı dolayısıyla sistemden çıkmak durumunda kaldığı anlaşıldı. Konuyla ilgili komisyonda bilgi veren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, “Katılımcılar kısmi bir paraya ihtiyaç duydukları anda tümden hesaplarını bozdurarak avantajlarını kaybederek sistemden çıkmak zorunda kalıyorlar” dedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor
EKONOMİ
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor

EĞİTİM, KONUT, EVLİLİK

  • Birebir anketlerle katılımcıların sistemden neden çıktıklarını araştırdıklarını söyleyen Gürsoy, “Eğitim harcamaları dolayısıyla çıkmak zorunda kalanların oranı yüzde 17, konut almak için çıkmak durumunda olanlar 14, borç ödemek için çıkanlar yüzde 9, iş kurmak için çıkanlar yüzde 7, evlilik dolayısıyla ihtiyaç duyduğu birikimi alıp çıkanlar yüzde 5” diye konuştu.

Kısmi çekim hakkı olsa kalırdık cevabı

Katılımcılara “Kısmi çekiş hakkı size sunulsaydı, sözleşmenizi temlik etme hakkı sunulsaydı sistemden çıkar mıydınız, yoksa devam eder miydiniz” diye sorduklarını da aktaran Gürsoy, “Çıkanların yüzde 65’i ‘Biz bu haklar sunulsaydı sistemde kalırdık, devam ederdik, kısmi olarak çıkardık’ dediler” ifadelerini kullandı.

17 milyar lira sistemde kalacak

  • Düzenlemeyle birlikte 17 milyar TL’lik bir fonun sistemde kalmasının sağlanması öngörülüyor. Öte yandan, 45 yaş üzerinde yaklaşık 3.7 milyon çalışan olduğu, bu çalışanların da talebi halinde sisteme girmesinin önünün açıldığı belirtiliyor.

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