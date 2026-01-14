Birevim 2025’te yüzde 524 büyüdü

Tasarruf finansman sektörünün öne çıkan markalarından Birevim, 2025 yılına ilişkin finansal ve operasyonel performansını açıkladı. Şirket, bir önceki yıla kıyasla tasarruf sahibi sayısında yüzde 309, proje sayısında yüzde 342 ve sağlanan finansman tutarında yüzde 524 oranında büyüme kaydetti. Birevim, bu yakaladığı güçlü büyüme ivmesini bu yılda da sürdürmeyi hedefliyor. İstanbul'da düzenlenen toplantıda Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Anıl Paksoy ile markanın yeni iletişim yüzü Ahmet Kural basın mensuplarıyla bir araya geldi.





TASARRUF FİNANSMANINDA 1,5 TRİLYON LİRALIK HACİM

Şirketin 2026’ya yönelik stratejik yaklaşımının ele alındığı toplantıda konuşan Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, markanın insan odaklı yaklaşımını yeni dönem vizyonunun merkezine aldıklarını vurguladı. Öztürk, ev ve araç sahibi olmanın yalnızca finansal değil, hayatın en kritik kararlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Bizim işimiz sadece finansman sağlamak değil, insanların hayallerine giden yolda yanlarında olmak. Biz, insanları ev ve araba sahibi olmaları için cesaretlendirme hedefinde olan bir markayız” diye konuştu. 2025’in yeniden yapılanma ve güçlenme yılı olduğunu belirten Özgür Öztürk, açıklanan büyüme rakamlarının Birevim’e duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu ifade etti. Öztürk ayrıca, sektör işlem hacminin 2025 yıl sonu itibarıyla 1,5 trilyon liraya, tasarruf sahibi sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını söyledi.





AHMET KURAL MARKA YÜZÜ OLDU

Birevim, 2026 itibarıyla başlattığı yeni iletişim yaklaşımı kapsamında oyuncu Ahmet Kural ile iki yıllık marka yüzü iş birliğine imza attı. Özgür Öztürk, bu iş birliğini yalnızca bir reklam kampanyası değil, markanın samimiyetini ve insanı merkeze alan duruşunu anlatan stratejik bir adım olarak tanımladı. Ahmet Kural ise Birevim’in benimsediği dili ve “Sizi Düşünen Biri” yaklaşımını samimi ve fayda odaklı bulduğunu belirterek, bu iş birliğinin parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kural, "Birevim'in samimiyeti ve söylemek istediklerinin kapsamını çok beğendim. Tasarrufu alışkanlığa dönüştürme fikrini farklı buldum. ‘Sizi düşünen biri’ fikri çok içten bir yaklaşım" dedi.



