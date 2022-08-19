Bitcoin sert düştü

Kripto para piyasalarında son 24 saatte düşüş hızlandı. Lider kripto para Bitcoin 22 bin doların altına kadar gerileyerek teknik bir gözlem olan 200 haftalık ortalama seviyelere yaklaştı.

PİYASADA DİKKATLER FED'İN ÜZERİNDE

Yatırımcılar, Fed yetkililerinin potansiyel faiz artırımı konusundaki görüşlerine odaklandı. Agresif artışlara devam yönünde gelen mesajlar, kripto paralarda değer kaybını artırdı.

KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

23.000 dolar seviyesini gösteren 200 haftalık hareketli ortalamayı aşağı yönde kıran Bitcoin, saat 12:20 itibarıyla 21.700 dolar civarında seyrediyor. Yakın zamanda önemli bir güncellemeye hazırlanan Ethereum da düşüş trendine eşlik etti. Son 1,5 ayda yüzde 100 değer kazanan ikinci en büyük kripto para, son 24 saatte 1.730 doların altına indi.

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PİYASALARDA FELAKET SENARYOSU

2014 yılında Bitcoin piyasaları büyük bir siber saldırıyla karşılaştı. Mt. Gox borsasını hackleyen saldırganlar tam 850 bin adet Bitcoin'i çaldı.

Mt. Gox alacaklılara kurtarabildikleri BTC'leri geri vereceklerini söyledi. Aradan geçen 8 yılda 140 bin Bitcoin kurtarıldı. Bunlar alacaklılara verilmek üzere Mt. Gox'un elinde tutuluyor. Bugünkü kurla bu para 3 milyar doları aşıyor.

140 bin Bitcoin'in dağıtılması halinde üç olası senaryo konuşuluyor. BTC sahipleri bu coinleri satabilir bu da Bitcoin'de sert bir düşüşe neden olabilir.

Elde edilen Bitcoin, başta Ethereum olmak üzere altcoinlere akabilir. Burada ilk akla gelen senaryo altcoinlerin yükseleceği yönünde ancak kripto para piyasalarında Bitcoin dominansı diye bir gerçek bulunuyor. Geçmişteki sert düşüşler bize gösterdi ki altcoinlerin değer kazanmasının bir sınırı var.

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Son senaryo ise elde tutmanın devam etmesi. Yani birçok kripto yatırımcısı hodl olarak bilinen bu işlemle piyasaların kısa vadede çok etkilenmeyeceği düşünülebilir.