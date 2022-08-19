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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bitcoin sert düştü

Kripto paralar, yatırımcıların Fed yetkililerinden faiz artırım hızı konusunda karışık sinyaller almasıyla düştü. Hafta başından beri düşme eğilimindeki Bitcoin, teknik seviyenin altına kadar geriledi.

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Haber Merkezi Diğer
Bitcoin sert düştü
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Kripto para piyasalarında son 24 saatte düşüş hızlandı. Lider kripto para Bitcoin 22 bin doların altına kadar gerileyerek teknik bir gözlem olan 200 haftalık ortalama seviyelere yaklaştı.

PİYASADA DİKKATLER FED'İN ÜZERİNDE

Yatırımcılar, Fed yetkililerinin potansiyel faiz artırımı konusundaki görüşlerine odaklandı. Agresif artışlara devam yönünde gelen mesajlar, kripto paralarda değer kaybını artırdı.

KRİTİK SEVİYENİN ALTINDA

23.000 dolar seviyesini gösteren 200 haftalık hareketli ortalamayı aşağı yönde kıran Bitcoin, saat 12:20 itibarıyla 21.700 dolar civarında seyrediyor. Yakın zamanda önemli bir güncellemeye hazırlanan Ethereum da düşüş trendine eşlik etti. Son 1,5 ayda yüzde 100 değer kazanan ikinci en büyük kripto para, son 24 saatte 1.730 doların altına indi.

PİYASALARDA FELAKET SENARYOSU

2014 yılında Bitcoin piyasaları büyük bir siber saldırıyla karşılaştı. Mt. Gox borsasını hackleyen saldırganlar tam 850 bin adet Bitcoin'i çaldı.

Mt. Gox alacaklılara kurtarabildikleri BTC'leri geri vereceklerini söyledi. Aradan geçen 8 yılda 140 bin Bitcoin kurtarıldı. Bunlar alacaklılara verilmek üzere Mt. Gox'un elinde tutuluyor. Bugünkü kurla bu para 3 milyar doları aşıyor.

140 bin Bitcoin'in dağıtılması halinde üç olası senaryo konuşuluyor. BTC sahipleri bu coinleri satabilir bu da Bitcoin'de sert bir düşüşe neden olabilir.

Elde edilen Bitcoin, başta Ethereum olmak üzere altcoinlere akabilir. Burada ilk akla gelen senaryo altcoinlerin yükseleceği yönünde ancak kripto para piyasalarında Bitcoin dominansı diye bir gerçek bulunuyor. Geçmişteki sert düşüşler bize gösterdi ki altcoinlerin değer kazanmasının bir sınırı var.

Son senaryo ise elde tutmanın devam etmesi. Yani birçok kripto yatırımcısı hodl olarak bilinen bu işlemle piyasaların kısa vadede çok etkilenmeyeceği düşünülebilir.

Kripto piyasalarda büyük çöküş sürüyor: Beş paradan dördü neredeyse yok oldu
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Kripto paralar haziran ayında şimdiye kadarki en büyük düşüşlerini yaşadı.
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Birim fiyatı yüzde 70’lik değer kaybıyla 20 bin doların altına düşen Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde dikkate değer kayıplar gördü.
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Uzmanlar ayı piyasasının süreceğini tahmin ederken, kripto paraların 5’te dördünün şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine kıyasla yüzde 90’dan fazla değer kaybettiği görüldü.
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Kimi analistler kripto borsalarında gerilemelerin dönemsel olduğunu ifade etse de genel olarak yaşanan “2022 kripto kışının\" öncekilere benzemediği belirtiliyor.
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Kripto para uzmanı Yusuf Numanoğlu, “Geride bıraktığımız 5 yılda kripto piyasasında çok sayıda yeni proje hayata geçirildi. Bu da yatırımcılığa ilgi duyan kripto topluluğunu hızla büyüttü. Statista verilerine göre 2013'te 66 kripto biriminden söz ediyorduk. Bugün ise CoinMarketCap verileri dolaşımdaki kripto para birimi sayısının 20 bini aştığını gösteriyor. Piyasadaki bu bolluk sebebiyle içinde bulunduğumuz kripto kışı öncekilere benzemiyor zira her 10 kripto para biriminden 9’unun yaşananlara dayanamayacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz aylarda Terra ekosisteminin dolara sabitlenen kripto para birimi UST’nin değeri 1 doların altına inmiş ve bu para birimine bağlı olan Luna değerinin yaklaşık yüzde 99'unu yitirmişti.
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Bu kayıpların ardındaki nedenin merkez bankalarının sıkılaşma tedbirlerinin yanı sıra proje sayısındaki enflasyon olduğuna dikkat çeken Yusuf Numanoğlu, “Yeni projelere yatırım yapmak, treni yakalamak isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bank of America'nın güncel bir araştırması, bugün kripto para yatırımcısı olan 10 kişiden 9'unun önümüzdeki aylarda daha fazla kripto alacağını gösteriyor. Bir projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca yükseliş olasılığının heyecanına kapılmaması gerekiyor. Kripto para, NFT ya da metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan projelere yatırım kararı alırken projenin hangi alanda, ne gibi bir değer vaadi sunduğunu incelemek önem arz ediyor. Projelerin yol haritalarının, teknik dokümanlarının okunması, bu dokümanlara ne kadar sadık kalındığının tespit edilmesi, dolandırıcılık ya da piyasa koşulları gibi durumlardan kaynaklanan kayıplardan korunmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.
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Blokzinciri tabanlı projelerin kimler tarafından yürütüldüğünün, toplulukla nasıl bir iletişim kurduğunun, yatırımcı ve partnerlerinin kim olduğunun ve sosyal medya hesaplarının nasıl kullanıldığının da projeye dair güveni etkileyebileceğini belirten Numanoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:
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“Bakılması gereken bir diğer konu da proje arzının bölüşülme biçimi. Örneğin bir ekip, proje arzının yüzde 80’lik kısmını ekip üyelerine ayırıyorsa, projenin dolandırıcılık amacı taşıyabileceği daha en başından belli oluyor.
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Kripto piyasalarda büyük çöküş sürüyor: Beş paradan dördü neredeyse yok oldu
Bitcoin'in en yüksek fiyatına göre yüzde 70 değer kaybetmesiyle başlayan “kripto kışı”, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinde yüzde 90'lara varan kayıplar görülmesiyle devam etti. Uzmanlar ise hâlihazırda 20 bini aşan kripto para birimlerinin yalnızca yüzde 10'unun hayatta kalacağını düşünüyor.
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