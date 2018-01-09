Bitcoin ve Ripple ne kadar? İşte güncel Bitcoin ve Ripple fiyatları Bitcoinde şok düşüş Dijital para birimlerinin büyük bölümü haftaya düşüş eğilimi ile başladı. Bu düşüşte başı ise geçtiğimiz yılın en gözde dijital paraları Ripple ve Bitcoin çekti. Bitcoin ne kadar, Ripple ne kadar? İşte Bitcoin ve Ripple fiyatları

Haber Merkezi 09 Ocak 2018, 08:05 Son Güncelleme: 09 Ocak 2018, 08:16 Yeni Şafak