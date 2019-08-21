Bodrum’da kaçağa geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyı ve koylarda kaçak yapı ve çevre temizliği denetimleri yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imara aykırı tüm projeleri sıkı takip altına aldı. Son olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimler düzenleyen bakanlık, bin 611 konut ve dört otelin bulunduğu toplam sekiz projeyi imara aykırılık nedeniyle mühürledi. Denetimlere yerinde eşlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı olan hiçbir projeye izin vermeyeceklerini, denetimleri sıkılaştırıp ihmali olan ve buna izin verenlere de gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi. Kurum, şöyle konuştu: “Bugün (dün) yapılan denetimlerde 8 projede bin 611 konut, 4 otel inşaatı; imara ve ruhsata aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Bu aykırılıklar giderilmesi için ilgili firmalara 1 aylık süre tanınmıştır. Bu aykırılıkların giderilmemesi durumunda bakanlık olarak gerekeni yapacağız. Bu çerçevede 3194 no’lu imar kanununun; 8’nci, 32’nci ve 42’nci maddeleri gereğince durdurma, yıkım ve para cezası işlemleri başlatılmış olup ilgililer hakkında da işlem yapılacağını Türk milletine ifade ederim."

ÇEVRE TEMİZLİĞİ DE TAKİP ALTINDA

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet, dün Bodrum'da gazeteciler eşliğinde kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimler yaptı. Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi. Kurum, yapılan denetimde kıyılara yakın olan balık çiftliklerini de gezdi.

BALIK ÇİFTLİKLERİNE 260 BİN TL CEZA

Son zamanlarda balık çiftliklerinin çevreyi kirlettiği haberleriyle ilgili Murat Kurum, “Tüm şehir genelindeki balık çiftlikleriyle ilgili denetimlerimizi de yapmaktayız. Bu çerçevede doğaya verilen zarar sebebiyle ilgili balık çiftliklerine 260 bin lira cezai işlem uygulanmıştır” açıklamasında bulundu.

REKLAM

TÜRKİYE 20 BİN KAÇAK YAPI VAR

Bakan Kurum, Türkiye’nin güzelliklerini gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Kurum, “Salda’mızı, Uzungöl’ümüzü, Muğla’mızı, Ayderi’mizi koruyacak hatta daha iyi hale getirip gelecek nesillere aktaracağız. Muğla’da da denetimlerimizi yaptık. Muğla’mızın yüzde 75’i korunan alan statüsünde. Bu alanların yüzde 15’i doğal sit alanı, yüzde 29’u da özel çevre koruma bölgesi. Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da kaçak yapılara izin vermeyeceğiz. Bu noktada sahada sadece Muğla’da 100’ün üzerinde teknik elemanlarımız inceleme yapıyor. İncelemelerde tüm Türkiye’de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var. Bu kaçak yapıların 7 bin 200’ü sahil kesiminde yer alıyor ve 3 bin 260’ı da Muğla'da. Bu kaçak yapıların bin 300 tanesi maalesef doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinde yer alıyor” şeklinde konuştu.

Sekiz proje mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Muğla’nın Bodrum yarım adasında dün yaptığı denetimler neticesinde sekiz projede toplam bin 611 konut ve 4 otel kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamaların tespiti nedeniyle mühürlendi. İmara uygunluk için ise firmalara bir aylık süre verildi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu mühürlenen projeler şunlar: 1. Aksoy Holding/epique İsland 2. Besa İnşaat/ The Bo Viera Bodrum 3. Mesa/Mesa Gölköy Bodrum 4. Nef/Gökçebel Bodrum 5. Varyap/Yalıkavak Residence 6. Deniz GYO/Le Chic Gümbet 7. Astay Gayrimenkul/Four Seasons Bodrum 8. Astaş Holding/Mandarin Oriental