Borsa yılı rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 852,56 puan artarak 115,333,01 puanla kapanış rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi güne 227,94 puan ve yüzde 0,20 artarak 114,708,39 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 370,18 puan ve yüzde 0,32 değer kazanarak 114,850,62 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 114,378,25 puanı, en yüksek ise 115,840,17 puanla tarihi zirvesini gören endeks, kapanış rekorunu da yüzde 0,74 geliştirerek 115,333,01 puana taşıdı.

Teknoloji endeksi de yüzde 2,98 değer kazandı

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,60, hizmetler endeksi yüzde 0,82, teknoloji endeksi de yüzde 2,98 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.111,85 puan ve yüzde 0,79 artarak 142.112,44 puandan kapandı. İşlem gören 506 hisse senedinin 202'si prim yaptı, 153'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koza Altın, Halkbank ve Şekerbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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