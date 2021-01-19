Ekonomi Borsada rekor rallisi sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada 19 Ocak rakamları: BIST 100 endeksi güne rekorla başladı

Borsada rekor rallisi sürüyor

Borsada üç haftadır süren rekor rallisi yeni haftada da devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,82 değer kazanarak 1.569,56 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,79 puan ve yüzde 0,82 artarak 1.569,56 puanla rekor seviyeye çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,70 yükseliş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile turizm oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,12 değer kazancıyla 1.556,77 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişe karşın ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in yapacağı sunum öncesi küresel piyasalarda risk iştahının görece arttığını söyledi.

Öte yandan ABD'de şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığını hatırlatan analistler, bilançolardaki gerçekleşmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Analistler, bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde ise ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.590 seviyelerinin direnç, 1.500'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

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