Dolar güne nasıl başladı?

Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, yeni günün ilk saatlerinde de bu düzeylerde işlem görüyor.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4790 liradan, avro 9,0440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4770 liradan alınan dolar, 7,4790 liradan satılıyor. 9,0420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0440 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0520 lira olmuştu.