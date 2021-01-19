19 Ocak dolar fiyatları: Dolar ne kadar oldu? Dolar güne nasıl başladı? Piyasaların gözü 21 Ocak Perşembe günü açıklanacak faiz oranlarında iken dolarda yeni gün başlangıç rakamları da belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. Dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 19 Ocak 2021, 09:29 Son Güncelleme: 19 Ocak 2021, 09:34 Yeni Şafak