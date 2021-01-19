Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

19 Ocak dolar fiyatları: Dolar ne kadar oldu?

Dolar güne nasıl başladı?

Piyasaların gözü 21 Ocak Perşembe günü açıklanacak faiz oranlarında iken dolarda yeni gün başlangıç rakamları da belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. Dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, yeni günün ilk saatlerinde de bu düzeylerde işlem görüyor.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4790 liradan, avro 9,0440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4770 liradan alınan dolar, 7,4790 liradan satılıyor. 9,0420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0440 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0520 lira olmuştu.

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