Kripto paraların piyasa hacmi 1 trilyon doları aştı

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan kripto paraların toplam piyasa hacmi, bu düzeyin altına indikten sonra, yeni günün ilk saatlerinde 1 trilyon 37 milyar dolar ile yeniden trilyon dolarlık sınırı aştı.

Bitcoin, yılın ilk günlerinde ulaştığı 41,946.74 dolarlık yeni zirveden 33,00 dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yeniden yukarıya çevirdi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.96 artışla 36,527.54 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 4.70 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 651 milyar dolardan, yaklaşık 28 milyar dolarlık artışla 679 milyar dolara yükseldi.

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Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 19 birimin değeri düşerken, düşenlerden 3 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,280 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,217 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 65.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.

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