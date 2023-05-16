Borsada da kaybettirdiler

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük farkla cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağı iddiasıyla piyasalarda girişilen manipülasyonlar ters tepti. Koç Grubu, Doğan Grubu, İş Bankası, Sabancı Holding ve Anadolu Grubu başta olmak üzere onlarca şirket, borsada büyük kan kaybetti. Umutlarını yüksek faiz vaat eden muhalefetin iktidarına bağlayan Bank of America, Goldman Sachs ve Fitch Ratings gibi kuruluşlar geçtiğimiz hafta seçim ayarlı senaryolarını devreye sokarak, piyasalara yön vermeye kalkışmıştı. Hızını alamayan ABD’li merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, faiz beklentileri fiyatlamalarının daha yüksek ihtimalle muhalefet zaferini yansıttığını iddia etti.

UMDUKLARI GİBİ OLMADI

Yurt içi piyasaların odaklandığı 14 Mayıs seçimi, muhalefet endeksli bir sonuca kilitlenen çevrelerin beklentisinin tersine bir tabloyla sonuçlandı. Geçen hafta borsadaki ralliyi hanelerine sayan Millet İttifakı, adayları Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44 oyda kalmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,38 düşüşle 4.489,58 puandan başladı. Satışların yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 6,14 değer kaybederek günü 4.501,21 puandan tamamladı.

KOÇ VE DOĞAN GRUBU HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 294,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 55,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Geçen haftanın lokomotif sektörü bankacılık yüzde 9,58, holding endeksi yüzde 7,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık olarak gerçekleşti. İş Bankası hisseleri taban oldu. Koç Holding hisselerinde düşüş yüzde 10'u buldu. Doğan Holding şirketlerinde yüzde 9'un üzerinde değer kaybı görüldü. Tuborg ve Coca Cola yüzde 9,97, Anadolu Efes yüzde 9,95 ile yüksek oranda kayıplar verdi.

‘İnce’ ayarlı manipülasyon kısa sürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesini fırsat bilen çevrelerin yaptığı alımlarla Borsa İstanbul, seçimden önceki haftayı yüzde 9’a yakın değer kazancıyla kapatmıştı. Bankacılık Endeksi'nde yükseliş yüzde 9,8'e ulaşırken, hisseler arasında tavan fiyatı gören şirketler, Koç, Sabancı, Doğan Holding, Akbank, İş Bankası ve İş Yatırım Menkul Değerler oldu. İş Bankası ve Akbank hisseleri geçen geçen hafta yüzde 10’la tavan yaptı. Bankalar dışında Koç Holding'in de yüzde 8,9 yükselmesi BIST 100'deki yukarı yönlü hareketi hızlandırdı. Yine Koç Holding şirketlerinden Arçelik ve Beko hisselerindeki yoğun alımlar dikkat çekti. Ancak piyasalar üzerinden girişilen İnce ayarlı manipülasyon kısa sürdü.







