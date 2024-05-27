Ülkemizde bireysel yatırımcının en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altın durgun seyretmeye başladı. Merkez bankalarının faiz indirimi patikasına girme ihtimallerinin ertelenmesi altında gerilemeye neden oluyor. Peki altın almalı mı, satmalı mı? Altında alım fırsatı için uzman tavsiyeleri takip edilirken İslam Memiş'ten 3 bin TL uyarısı geldi.