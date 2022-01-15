​ Buğday stoku dünyada artışta

Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika pazarlarında 20’ye yakın ülkeye transit ticaret gerçekleştiren, Türkiye’de buğday tedarik pazarının yüzde 20’yle zirvesinde yer alan Taban Gıda, hububata ilişkin açıklamalarda bulundu. Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu dünyada son 10 yılda buğday stoklamada ülkelerin artışa gittiğine dikkat çekti.

Hasan Hacıhaliloğlu

RUSYA ÜRETİMİNİ İKİYE KATLADI

Pandemi döneminde ülkelerin stok tutma isteklerinin arttığı yönünde girişimleri olduğuna dikkat çeken Hacıhaliloğlu, “Karşımızda duran en büyük sorun iklim değişikliği. Hava sıcaklığının artması nedeni ile çok ciddi verim değişiklikleri söz konusu. Ülkelerin stok tutma çabasında bu durumun daha etkili olduğunu düşünüyorum. Son 10 yılda çoğu ülke stoklama kapasitesini artırmaya çalışıyor. Örneğin; Rusya 10 yıl öncesinde 36 milyon ton buğday üretimi yaparken bugün 75 milyon tonun üzerinde buğday üretimi yapıyor. Bunlar için gerekli altyapı her geçen gün iyileştiriliyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya ile en büyük buğday ithalatçılarından olan Mısır devleti ortak bir proje ile Mısır’da çok yüksek depolama kapasitesine ulaşabilmek adına yeni bir anlaşma sürecindeler” dedi.

BUĞDAY ARZINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Amerika Tarım Bakanlığı raporunda buğday arz, tüketim, ticaret ve kapanış stoklarında yükseliş yönündeki seyrin devam ettiği belirtildi. Toplam arz 4,3 milyonluk bir artış ile 1,067 milyon tona yükseldi. Avustralya Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan rapora göre buğday üretimi; 2,5 milyon ton artış ile rekor seviye olan 34 milyon tona çıktı. Küresel buğday tüketimi 1,9 milyon ton artış ile 789,4 milyon tona yükseldi. Küresel stoklar; Avustralya, Kanada ve ABD’deki artış ile 2,4 milyon ton artarak 278,2 milyon tona ulaştı.

REKLAM

Taban Gıda'dan Rusya'ya yatırım